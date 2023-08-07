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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230807/new-yorkta-ukraynaya-mali-ve-silah-yardimi-protesto-edildi-1074452931.html
New York’ta, Ukrayna’ya mali ve silah yardımı protesto edildi
New York’ta, Ukrayna’ya mali ve silah yardımı protesto edildi
New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binası önünde, Ukrayna’ya mali destek ve silah sevkiyatının devam etmesini protesto eden bir gösteri düzenlendi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T18:23+0300
2023-08-07T18:23+0300
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
silah
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silah ihracatı
silah yardımı
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin önünde gerçekleşen gösteriye onlarca kişi katılırken, protestocuların elinde tuttuğu pankartlarda, Ukrayna’nın silahlandırılmasına son verilmesi ve en kısa zamanda ön koşulsuz görüşmelerin başlatılması talep ediliyor. Ayrıca NATO’nun feshedilmesi talepleri yer aldı.Bağımsız senatör adayı Diane Sayre, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin mevcut Ukrayna politikası, suç olacak kadar deliliktir. Özellikle de (ABD Başkanı Joe) Biden’in son adımı, yani nesiller boyunca çocukları öldürebilecek misket bombalarını göndermek, insanlık suçu” ifadesini kullandı.'Ön koşulsuz görüşmeler başlatmalarına izin vermek lazım'ABD’nin, ellerinin kan içinde olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyleyen Sayre, “Bize güvenmemeleri için bir neden var. Bu yüzden bir adım atarak, şu an için daha büyük ahlaki itibara sahip liderlere, işbirliğine girerek ön koşulsuz görüşmeler başlatmalarına izin vermek lazım” dedi.Sayre, ABD yönetiminin şu anda yapabileceği tek şeyin, Ukrayna’ya para ve silah yardımına son vermek olduğunun altını çizdi.Liberteryen Partili ABD Başkan Adayı Mike ter Matt, Sputnik’e açıklamasında, “ABD'nin, Ukrayna için Rusya’yla vekalet savaşına dahil olması, Washington'ın uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmiyor. Oraya yatırdığımız yüz milyonlarca dolar, orada bulunan binlerce askerimiz, çıkarlarımız için hizmet etmiyor. Eylemciler Ukrayna’ya tüm mali ve silah yardımına derhal son verilmesini talep ediyor” yorumunda bulundu.Yeni güvenlik mimarisinin oluşturulmasını talep eden göstericilerin görüşüne göre, yeni sistem 'dünyanın bloklara bölünmesine son verecek ve güvenlik alanında her bir ülkenin kaygılarını dikkate alacak'.'Savaşı kışkırtanların Ukrayna halkının ve dünyadaki hiçbir ülkenin yaşamıyla ilgilenmediği çok açık'Eylem, 'İnsanlar Barıştan Yana' adlı bir harekat tarafından düzenlendi. Harekatın internet sitesinde, bugün nükleer savaş riskinin 'düşünen hiçbir insanın artık bunu görmezden gelemeyeceği kadar büyük' olduğu ifade edildi.Açıklamada, “Ancak bu havada hala daha fazla silah, daha fazla yaptırım olması gerektiğine, Rusya’ya karşı nükleer savaşın kazanılabileceğine inananlar var. Savaşı kışkırtanların ve tırmandırmaya devam edenlerin Ukrayna halkının ve dünyadaki hiçbir ülkenin yaşamıyla ilgilenmediği çok açık. Böyle bir yaklaşım, tüm insanlığın iyiliğini düşünenler için kabul edilemez” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/fransadan-ukraynaya-uzun-menzilli-scalp-fuzeleri-1074452239.html
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New York’ta, Ukrayna’ya mali ve silah yardımı protesto edildi

18:23 07.08.2023
© AABM - Birleşmiş Milletler
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA
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New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binası önünde, Ukrayna’ya mali destek ve silah sevkiyatının devam etmesini protesto eden bir gösteri düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin önünde gerçekleşen gösteriye onlarca kişi katılırken, protestocuların elinde tuttuğu pankartlarda, Ukrayna’nın silahlandırılmasına son verilmesi ve en kısa zamanda ön koşulsuz görüşmelerin başlatılması talep ediliyor. Ayrıca NATO’nun feshedilmesi talepleri yer aldı.
Bağımsız senatör adayı Diane Sayre, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin mevcut Ukrayna politikası, suç olacak kadar deliliktir. Özellikle de (ABD Başkanı Joe) Biden’in son adımı, yani nesiller boyunca çocukları öldürebilecek misket bombalarını göndermek, insanlık suçu” ifadesini kullandı.

'Ön koşulsuz görüşmeler başlatmalarına izin vermek lazım'

ABD’nin, ellerinin kan içinde olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyleyen Sayre, “Bize güvenmemeleri için bir neden var. Bu yüzden bir adım atarak, şu an için daha büyük ahlaki itibara sahip liderlere, işbirliğine girerek ön koşulsuz görüşmeler başlatmalarına izin vermek lazım” dedi.
Sayre, ABD yönetiminin şu anda yapabileceği tek şeyin, Ukrayna’ya para ve silah yardımına son vermek olduğunun altını çizdi.
Liberteryen Partili ABD Başkan Adayı Mike ter Matt, Sputnik’e açıklamasında, “ABD'nin, Ukrayna için Rusya’yla vekalet savaşına dahil olması, Washington'ın uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmiyor. Oraya yatırdığımız yüz milyonlarca dolar, orada bulunan binlerce askerimiz, çıkarlarımız için hizmet etmiyor. Eylemciler Ukrayna’ya tüm mali ve silah yardımına derhal son verilmesini talep ediyor” yorumunda bulundu.
Yeni güvenlik mimarisinin oluşturulmasını talep eden göstericilerin görüşüne göre, yeni sistem 'dünyanın bloklara bölünmesine son verecek ve güvenlik alanında her bir ülkenin kaygılarını dikkate alacak'.

'Savaşı kışkırtanların Ukrayna halkının ve dünyadaki hiçbir ülkenin yaşamıyla ilgilenmediği çok açık'

Eylem, 'İnsanlar Barıştan Yana' adlı bir harekat tarafından düzenlendi. Harekatın internet sitesinde, bugün nükleer savaş riskinin 'düşünen hiçbir insanın artık bunu görmezden gelemeyeceği kadar büyük' olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Ancak bu havada hala daha fazla silah, daha fazla yaptırım olması gerektiğine, Rusya’ya karşı nükleer savaşın kazanılabileceğine inananlar var. Savaşı kışkırtanların ve tırmandırmaya devam edenlerin Ukrayna halkının ve dünyadaki hiçbir ülkenin yaşamıyla ilgilenmediği çok açık. Böyle bir yaklaşım, tüm insanlığın iyiliğini düşünenler için kabul edilemez” ifadesine yer verildi.
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