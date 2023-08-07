https://sputniknews.com.tr/20230807/fransadan-ukraynaya-uzun-menzilli-scalp-fuzeleri-1074452239.html

Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzeleri

Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzeleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T17:35+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

fransa

emmanuel macron

ukrayna

ukrayna krizi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Temmuz’da NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler sağlama kararı aldıklarını açıklamıştı. SCALP, daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği Storm Shadow füzelerinin muadili olarak gösteriliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya SCALP füzelerinin verilmesinin, çatışmayı tırmandırmaya yönelik atılan bir adım olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html

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