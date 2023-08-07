https://sputniknews.com.tr/20230807/fransadan-ukraynaya-uzun-menzilli-scalp-fuzeleri-1074452239.html
Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzeleri
Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzeleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T17:35+0300
2023-08-07T17:35+0300
2023-08-07T17:35+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
fransa
emmanuel macron
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074452312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56bfef1a44c906fdf69843a868582076.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Temmuz’da NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler sağlama kararı aldıklarını açıklamıştı. SCALP, daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği Storm Shadow füzelerinin muadili olarak gösteriliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya SCALP füzelerinin verilmesinin, çatışmayı tırmandırmaya yönelik atılan bir adım olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074452312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b966d258c1506a7ebb291a8d320bfcae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi
Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzeleri
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Fransa’dan uzun menzilli SCALP füzelerini aldığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Temmuz’da NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler sağlama kararı aldıklarını açıklamıştı. SCALP, daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği Storm Shadow füzelerinin muadili olarak gösteriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya SCALP füzelerinin verilmesinin, çatışmayı tırmandırmaya yönelik atılan bir adım olduğunu açıklamıştı.