https://sputniknews.com.tr/20230807/rusya-ukraynada-surdurulebilir-cozum-icin-kiev-saldirilarina-bati-silah-sevkiyatina-son-vermeli-1074448245.html

Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli

Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki çatışmaya sürdürülebilir çözüm bulunması için Kiev'in silahlı faaliyetlerine ve terör saldırılarına... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T14:42+0300

2023-08-07T14:42+0300

2023-08-07T14:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

bm

birleşmiş milletler (bm)

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

cidde

brics

vladimir zelenskiy

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Ukrayna konulu toplantı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Gerçek anlamda kapsayıcı, sürdürülebilir ve adil bir çözümün ancak Kiev rejiminin silahlı faaliyetleri ve terör saldırılarını kesmesi, (Kiev'in) Batılı sponsorlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah pompalamayı bırakması halinde mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili tarafsızlık, herhangi bir blok dışında kalma ve nükleer silaha sahip olmama gibi temel esasların teyit edilmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın yeni bölgelerindeki sakinlerin BM Tüzüğü'ndeki kendi kaderini tayin etme haklarını, Rusça konuşan vatandaşlar ve azınlıklar olarak haklarını kullanmaları sonucu oluşan topraklarla ilgili yeni gerçekliklerin tanınması gerektiğinin altını çizdi.Zaharova, bu hususların yerine getirilmesinin Rusya'nın da gerçekleşmesi için mücadele ettiği uluslararası barış ve güvenliğe tamamen uygun olacağını vurguladı.'Rusya'nın olmadığı toplantılar katma değer taşımaz'Rusya'nın katılımı olmaksızın yapılan Ukrayna konulu toplantıların katma değer taşımayacağı mesajını veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, toplantıya katılan BRICS ülkelerinin ve diğer ortakların bilgi vereceklerini düşündüklerini kaydetti.Cidde'deki toplantıda Batılı ülkelerin öne çıkardığı 10 maddelik 'Zelenskiy formülü'nün diplomatik çözüm aramaya yönelik olmadığını belirten Zaharova, bu formüle dayanacak bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.Zaharova, Rusya'nın Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunmasına açık ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazır olduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html

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ukrayna, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, cidde, brics, vladimir zelenskiy, kiev