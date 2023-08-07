Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:05
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:20
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:33
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230807/rusya-ukraynada-surdurulebilir-cozum-icin-kiev-saldirilarina-bati-silah-sevkiyatina-son-vermeli-1074448245.html
Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli
Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki çatışmaya sürdürülebilir çözüm bulunması için Kiev'in silahlı faaliyetlerine ve terör saldırılarına... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:42+0300
2023-08-07T14:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
cidde
brics
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c13ef2c74500b62e80ea6a644c5ddef.jpg
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Ukrayna konulu toplantı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Gerçek anlamda kapsayıcı, sürdürülebilir ve adil bir çözümün ancak Kiev rejiminin silahlı faaliyetleri ve terör saldırılarını kesmesi, (Kiev'in) Batılı sponsorlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah pompalamayı bırakması halinde mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili tarafsızlık, herhangi bir blok dışında kalma ve nükleer silaha sahip olmama gibi temel esasların teyit edilmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın yeni bölgelerindeki sakinlerin BM Tüzüğü'ndeki kendi kaderini tayin etme haklarını, Rusça konuşan vatandaşlar ve azınlıklar olarak haklarını kullanmaları sonucu oluşan topraklarla ilgili yeni gerçekliklerin tanınması gerektiğinin altını çizdi.Zaharova, bu hususların yerine getirilmesinin Rusya'nın da gerçekleşmesi için mücadele ettiği uluslararası barış ve güvenliğe tamamen uygun olacağını vurguladı.'Rusya'nın olmadığı toplantılar katma değer taşımaz'Rusya'nın katılımı olmaksızın yapılan Ukrayna konulu toplantıların katma değer taşımayacağı mesajını veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, toplantıya katılan BRICS ülkelerinin ve diğer ortakların bilgi vereceklerini düşündüklerini kaydetti.Cidde'deki toplantıda Batılı ülkelerin öne çıkardığı 10 maddelik 'Zelenskiy formülü'nün diplomatik çözüm aramaya yönelik olmadığını belirten Zaharova, bu formüle dayanacak bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.Zaharova, Rusya'nın Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunmasına açık ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazır olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html
ukrayna
cidde
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072719066_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c45bb7e1e2b8fdfd3b5001d27ab122f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, cidde, brics, vladimir zelenskiy, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, cidde, brics, vladimir zelenskiy, kiev

Rusya: Ukrayna'da sürdürülebilir çözüm için Kiev saldırılarına, Batı silah sevkiyatına son vermeli

14:42 07.08.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki çatışmaya sürdürülebilir çözüm bulunması için Kiev'in silahlı faaliyetlerine ve terör saldırılarına, Batı'nın da Ukrayna'ya silah pompalamaya son vermesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Ukrayna konulu toplantı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Gerçek anlamda kapsayıcı, sürdürülebilir ve adil bir çözümün ancak Kiev rejiminin silahlı faaliyetleri ve terör saldırılarını kesmesi, (Kiev'in) Batılı sponsorlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah pompalamayı bırakması halinde mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili tarafsızlık, herhangi bir blok dışında kalma ve nükleer silaha sahip olmama gibi temel esasların teyit edilmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın yeni bölgelerindeki sakinlerin BM Tüzüğü'ndeki kendi kaderini tayin etme haklarını, Rusça konuşan vatandaşlar ve azınlıklar olarak haklarını kullanmaları sonucu oluşan topraklarla ilgili yeni gerçekliklerin tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Zaharova, bu hususların yerine getirilmesinin Rusya'nın da gerçekleşmesi için mücadele ettiği uluslararası barış ve güvenliğe tamamen uygun olacağını vurguladı.

'Rusya'nın olmadığı toplantılar katma değer taşımaz'

Rusya'nın katılımı olmaksızın yapılan Ukrayna konulu toplantıların katma değer taşımayacağı mesajını veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, toplantıya katılan BRICS ülkelerinin ve diğer ortakların bilgi vereceklerini düşündüklerini kaydetti.

Cidde'deki toplantıda Batılı ülkelerin öne çıkardığı 10 maddelik 'Zelenskiy formülü'nün diplomatik çözüm aramaya yönelik olmadığını belirten Zaharova, bu formüle dayanacak bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.

Zaharova, Rusya'nın Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunmasına açık ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazır olduğunu ekledi.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu, Herson ve Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi
14:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала