Rusya, askeri uydu taşıyan Soyuz roketini uzaya fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.



Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1b roketini uzaya fırlattı" denildi.



Bakanlık, roketin saat 16.20'de fırlatıldığını da eklerken gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi. Bu, 2023 yılında gerçekleştirilen 10. taşıyıcı roket fırlatması oldu. Plesetsk Uzay Üssü, bu fırlatmaların 3'üne ev sahipliği yaptı.