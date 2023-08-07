https://sputniknews.com.tr/20230807/rusya-askeri-uydu-tasiyan-soyuz-roketini-uzaya-firlatti-1074454121.html
Rusya, askeri uydu taşıyan Soyuz roketini uzaya fırlattı
Rusya, askeri uydu taşıyan Soyuz roketini uzaya fırlattı
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığı açıklandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T19:26+0300
2023-08-07T19:26+0300
2023-08-07T19:26+0300
dünya
soyuz
rusya
askeri
uydu
rusya savunma bakanlığı
plesetsk uzay üssü
asya
uzay
uzay aracı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072420855_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_132c1d957f4976226af24a33c62f384a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1b roketini uzaya fırlattı" denildi.Bakanlık, roketin saat 16.20'de fırlatıldığını da eklerken gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi. Bu, 2023 yılında gerçekleştirilen 10. taşıyıcı roket fırlatması oldu. Plesetsk Uzay Üssü, bu fırlatmaların 3'üne ev sahipliği yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/putinden-devlet-savunma-sanayii-sirketi-rostece-iha-ve-yeni-silahlarin-uretimini-artirma-talimati-1074451373.html
rusya
plesetsk uzay üssü
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072420855_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82faf92f9e7c783535346f8009a7f60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
soyuz, rusya, askeri, uydu, rusya savunma bakanlığı, plesetsk uzay üssü, asya, uzay, uzay aracı, roket
soyuz, rusya, askeri, uydu, rusya savunma bakanlığı, plesetsk uzay üssü, asya, uzay, uzay aracı, roket
Rusya, askeri uydu taşıyan Soyuz roketini uzaya fırlattı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1b roketini uzaya fırlattı" denildi.
Bakanlık, roketin saat 16.20'de fırlatıldığını da eklerken gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi. Bu, 2023 yılında gerçekleştirilen 10. taşıyıcı roket fırlatması oldu. Plesetsk Uzay Üssü, bu fırlatmaların 3'üne ev sahipliği yaptı.