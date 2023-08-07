https://sputniknews.com.tr/20230807/resmi-gazeteye-zam-satir-ucreti-40-tl-1074438200.html
Resmi Gazete'ye zam: Satır ücreti 40 TL
Resmi Gazete'ye zam: Satır ücreti 40 TL
Resmi Gazete ilan ücretlerine zam yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T07:15+0300
2023-08-07T07:15+0300
2023-08-07T07:16+0300
ekonomi
resmi gazete
ilan
zam
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti 40 TL olarak belirlendi. Eski tarifeye göre ilanların satır ücreti 25,50 TL'ydi.Yeni tarife, yayımlandığı 7 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
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resmi gazete, ilan, zam
Resmi Gazete'ye zam: Satır ücreti 40 TL
07:15 07.08.2023 (güncellendi: 07:16 07.08.2023) Abone ol
Resmi Gazete ilan ücretlerine zam yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti 40 TL olarak belirlendi. Eski tarifeye göre ilanların satır ücreti 25,50 TL'ydi.
Yeni tarife, yayımlandığı 7 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.