https://sputniknews.com.tr/20230802/plastik-poset-ucreti-25-kurus-olarak-devam-edecek-1074286909.html

Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T13:41+0300

2023-08-02T13:41+0300

2023-08-02T13:41+0300

ekonomi

poşet

zam

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için geri kazanım katılım payı tutarlarında da düzenleme yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230104/1065369715.html

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Sputnik Türkiye

poşet, zam, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı