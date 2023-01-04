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https://sputniknews.com.tr/20230104/1065369715.html
Kuzey Kıbrıs'ta plastik poşet kullanımı tarih oluyor
Kuzey Kıbrıs'ta plastik poşet kullanımı tarih oluyor
Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran’dan itibaren tüketiciye, ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı Resmi... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:50+0300
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dünya
kuzey kıbrıs
plastik poşet
yasak
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фото, kuzey kıbrıs, plastik poşet, yasak
фото, kuzey kıbrıs, plastik poşet, yasak

Kuzey Kıbrıs'ta plastik poşet kullanımı tarih oluyor

12:50 04.01.2023 (güncellendi: 12:51 04.01.2023)
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Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran’dan itibaren tüketiciye, ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı Resmi Gazete’de yayınlanan kararı bazı vatandaşlar çevreci bularak desteklerken bir kısmı da alışverişte plastik poşetin pratik olduğunu savunarak karşı çıkıyor
© AA

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.

Ada ülkesi Kuzey Kıbrıs'ta atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, Kuzey Kıbrıs Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran&#x27;dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.Ada ülkesi Kuzey Kıbrıs&#x27;ta atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, Kuzey Kıbrıs Resmi Gazetesi&#x27;nde yayınlandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.

Ada ülkesi Kuzey Kıbrıs'ta atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, Kuzey Kıbrıs Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

© AA

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018&#x27;den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

© AA

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 6070 azaldı.

Kararı destekleyenler ile eleştirenlerin gerekçeleri farklı

Plastik poşet ile ilgili Bakanlar Kurulunun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor.

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar &quot;Alo 123&quot; Çevre Şikayet Hattı&#x27;na ihbar edilebilecek.Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 6070 azaldı.Kararı destekleyenler ile eleştirenlerin gerekçeleri farklıPlastik poşet ile ilgili Bakanlar Kurulunun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

Ülkede 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte yüzde 6070 azaldı.

Kararı destekleyenler ile eleştirenlerin gerekçeleri farklı

Plastik poşet ile ilgili Bakanlar Kurulunun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor.

© AA

Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.

Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek "Poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur." dedi.

Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek &quot;Poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor.

Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek "Poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur." dedi.

© AA

Kararı eleştiren Hüseyin İzler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak "Hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir." diye konuştu.

Kararı eleştiren Hüseyin İzler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak &quot;Hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Kararı eleştiren Hüseyin İzler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak "Hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir." diye konuştu.

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