Kuzey Kıbrıs'ta plastik poşet kullanımı tarih oluyor

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Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.

Ada ülkesi Kuzey Kıbrıs'ta atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, Kuzey Kıbrıs Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.