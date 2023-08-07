https://sputniknews.com.tr/20230807/kedilere-kezzap-ve-asit-doken-kisi-tutuklandi-1074454836.html

Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan’da kedilere asit dökerek zarar vermeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T20:19+0300

2023-08-07T20:19+0300

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türkiye

kezzap

kedi

asit

eyüpsultan

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tutuklama

ceza

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Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan şüpheli 44 yaşındaki Murat Ö'nün yüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.Adliye çıkışındaki basın mensuplarının "Pişman mısınız? Neden kedileri asitle yaktınız?" diye sorduğu şüpheli, yanlış anlaşılmaların olayı büyüttüğünü iddia etti.Murat Ö, bahsedildiği kadar ciddi bir şey yapmadığını savunarak, "Sadece hayvanları, güvercinleri kovdukları için bunların beslenmelerine kızdım. Her gün özel memur gibi besliyorlar. Kedileri besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim yaptığıma ek, abartılı olarak bu işi daha da devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum" diye konuştu.Ne olmuştu?İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçilmişti.İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirmiş, nöbetçi cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması ve şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını vermişti.Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/kedilere-kezzap-ve-asit-doken-sahsa-para-cezasi-verildi-1074434713.html

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