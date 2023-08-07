https://sputniknews.com.tr/20230807/kedilere-kezzap-ve-asit-doken-sahsa-para-cezasi-verildi-1074434713.html
Kedilere kezzap ve asit döken şahsa para cezası verildi
Kedilere kezzap ve asit döken şahsa para cezası verildi
Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T01:11+0300
2023-08-07T01:11+0300
2023-08-07T01:12+0300
türkiye
eyüpsultan
kedi
kezzap
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İstanbul Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli 44 yaşındaki Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi.Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.
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eyüpsultan, kedi, kezzap
Kedilere kezzap ve asit döken şahsa para cezası verildi
01:11 07.08.2023 (güncellendi: 01:12 07.08.2023) Abone ol
Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi.
İstanbul Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.
İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli 44 yaşındaki Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi.
Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.
Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.