https://sputniknews.com.tr/20230807/kedilere-kezzap-ve-asit-doken-sahsa-para-cezasi-verildi-1074434713.html

Kedilere kezzap ve asit döken şahsa para cezası verildi

Kedilere kezzap ve asit döken şahsa para cezası verildi

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

eyüpsultan

kedi

kezzap

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İstanbul Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli 44 yaşındaki Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi.Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.

türkiye

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eyüpsultan, kedi, kezzap