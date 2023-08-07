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https://sputniknews.com.tr/20230807/iyi-parti-sozcusu-zorlu-26-agustos-siyasette-onemli-bir-baslangic-olacak-1074456234.html
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 26 Ağustos, siyasette önemli bir başlangıç olacak
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 26 Ağustos, siyasette önemli bir başlangıç olacak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin isteği üzerine TBMM'nin yarın Akbelen mevkisindeki maden sahası çalışmalarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını hatırlattı.İYİ Parti olarak bu öneriyi destekleyeceklerini belirten Zorlu, sürecin mecliste olgunlukla tartışılmasının önünü açmaya çalışacaklarını söyledi.Konuşmasında partisinin Göç Politikaları Başkanlığı'nın bugün yaptığı sunuma da değinen Zorlu, eylül ayı itibarıyla sığınmacıların ve kaçak yabancıların yoğun olduğu illerden başlayarak sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve diğer paydaş kuruluşlarla bir araya geleceklerini belirtti.Genel Başkan Meral Akşener'in 28 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları analiz ettiğini, eksiklikleri, hataları teşkilatlarla değerlendirdiğini ve bu kapsamda 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olduğunu belirtti.Kürşad Zorlu, "G7 ve G20 ülkelerinde enflasyon gerilerken ülkemizde inanılmaz hızla yükselmeye devam etmekte. Temmuz ayında gıda enflasyonu ülkemizde yüzde 61 olarak hesaplandı" diye konuştu.Zorlu, emekliye ek zammın yapılmasını, emekli maaşının açlık sınırının üzerine taşınmasını ve kademeli emekliliğin düzenlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/iyi-parti-lideri-aksener-bugun-turkiyede-muhalefeti-bir-samar-oglanina-ceviren-tutum-var-1074132328.html
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kürşad zorlu, akbelen ormanı, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener
kürşad zorlu, akbelen ormanı, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 26 Ağustos, siyasette önemli bir başlangıç olacak

21:44 07.08.2023
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin isteği üzerine TBMM'nin yarın Akbelen mevkisindeki maden sahası çalışmalarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını hatırlattı.
İYİ Parti olarak bu öneriyi destekleyeceklerini belirten Zorlu, sürecin mecliste olgunlukla tartışılmasının önünü açmaya çalışacaklarını söyledi.
Konuşmasında partisinin Göç Politikaları Başkanlığı'nın bugün yaptığı sunuma da değinen Zorlu, eylül ayı itibarıyla sığınmacıların ve kaçak yabancıların yoğun olduğu illerden başlayarak sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve diğer paydaş kuruluşlarla bir araya geleceklerini belirtti.
Genel Başkan Meral Akşener'in 28 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları analiz ettiğini, eksiklikleri, hataları teşkilatlarla değerlendirdiğini ve bu kapsamda 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:
"Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum."
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olduğunu belirtti.
Kürşad Zorlu, "G7 ve G20 ülkelerinde enflasyon gerilerken ülkemizde inanılmaz hızla yükselmeye devam etmekte. Temmuz ayında gıda enflasyonu ülkemizde yüzde 61 olarak hesaplandı" diye konuştu.
Zorlu, emekliye ek zammın yapılmasını, emekli maaşının açlık sınırının üzerine taşınmasını ve kademeli emekliliğin düzenlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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