https://sputniknews.com.tr/20230729/iyi-parti-lideri-aksener-bugun-turkiyede-muhalefeti-bir-samar-oglanina-ceviren-tutum-var-1074132328.html

İYİ Parti lideri Akşener: Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren tutum var

İYİ Parti lideri Akşener: Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren tutum var

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren tutum var. Sürekli öz eleştiri vereceksiniz, sürekli neden, niçin... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T00:46+0300

2023-07-29T00:46+0300

2023-07-29T00:56+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

recep tayyip erdoğan

seçim

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Uluborlu ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna ile makamında bir süre sohbet etti.İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.Akşener, festivalde yaptığı konuşmada, bir tarihçi olarak Uluborlu'nun 5 bin yıllık bir yerleşim alanı, kadim bir kültüre sahip, aynı zamanda şehitlerin ve gazilerin şehri olduğunu bildiğini söyledi.Çiftçi ve köylü kızı olduğuna değinen Akşener, tütünün nasıl yetiştirildiğini, kirazın nasıl toplandığını bildiğini aktardı.'Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir'Akşener, seçim sürecini geride bıraktıklarını, siyasi anlayışının milletle inatlaşmak olmadığını vurgulayarak, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadesini kullandı.'Bu süreci doğru yönetememişiz'Akşener, siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek'Seçim olduğundan beri ilk defa Isparta'da konuştuğuna dikkati çeken Akşener, şöyle devam etti:Akşener, seçmenin İYİ Parti'yi 2018'de olduğu gibi şimdi de muhalif yaptığına işaret ederek, "Bize seçmen 'Gözüm üstünde' dedi. Bizim inancımıza göre muhalefet halkın temsilcisidir, onun avukatıdır. İktidar da hizmetle yükümlüdür. Şimdi iktidarın bundan sonra yaptığını, ettiğini, bakın görün nasıl takip edilip, nasıl sizin lehinize gündeme getirilecek. Dün olduğu gibi bugün de aynı görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230729/iyi-parti-eskisehir-milletvekili-hatipoglundan-ittifak-aciklamasi-chpden-sadece-kostek-gorduk-1074132065.html

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