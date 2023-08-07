https://sputniknews.com.tr/20230807/ilkay-gundogan-ayagi-topa-degmeden-barcaya-veda-edebilir--1074443942.html
İlkay Gündoğan, ayağı topa değmeden Barça'ya veda edebilir
İlkay Gündoğan, ayağı topa değmeden Barça'ya veda edebilir
Barcelona, finansal problemlerden dolayı İlkay Gündoğan ile yollarını ayırabilir. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T11:01+0300
2023-08-07T11:01+0300
2023-08-07T11:01+0300
futbol
barcelona
barcelona kulübü
ilkay gündoğan
imza
veda
spor
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Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup'ı kazanan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, sezon sonu İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza attı.La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı.NTV Spor'un aktardığına göre, kulüp lisans problemini çözemezse milli futbolcu, Katalan devinden ayrılma hakkına sahip olacak.Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarmazsa oyuncu istediği kulübe imza atabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230626/ilkay-gundogan-resmen-barcelonada--1072866117.html
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futbol, barcelona, barcelona kulübü, ilkay gündoğan, imza, veda
futbol, barcelona, barcelona kulübü, ilkay gündoğan, imza, veda
İlkay Gündoğan, ayağı topa değmeden Barça'ya veda edebilir
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Barcelona, finansal problemlerden dolayı İlkay Gündoğan ile yollarını ayırabilir.
Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup'ı kazanan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, sezon sonu İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza attı.
La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.
Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı.
NTV Spor'un aktardığına göre, kulüp lisans problemini çözemezse milli futbolcu, Katalan devinden ayrılma hakkına sahip olacak.
Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.
Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarmazsa oyuncu istediği kulübe imza atabilecek.