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İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da
İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da
Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
barcelona
ilkay gündoğan
transfer
la liga
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La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı.Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi. Öte yandan Manchester City, 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı videolu paylaşımla yıldız oyuncuya veda etti.
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barcelona, ilkay gündoğan, transfer, la liga, manchester city
barcelona, ilkay gündoğan, transfer, la liga, manchester city

İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da

11:12 26.06.2023 (güncellendi: 11:29 26.06.2023)
© Fotoğraf : Instagram / İlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© Fotoğraf : Instagram /
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Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı.
Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.
Öte yandan Manchester City, 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı videolu paylaşımla yıldız oyuncuya veda etti.
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