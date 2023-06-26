https://sputniknews.com.tr/20230626/ilkay-gundogan-resmen-barcelonada--1072866117.html

İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da

İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da

Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

barcelona

ilkay gündoğan

transfer

la liga

manchester city

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La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı.Barça, İlkay Gündoğan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi. Öte yandan Manchester City, 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı videolu paylaşımla yıldız oyuncuya veda etti.

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barcelona, ilkay gündoğan, transfer, la liga, manchester city