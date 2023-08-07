https://sputniknews.com.tr/20230807/anadolu-otoyolunda-yolcu-minibusu-tira-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1074439647.html
Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T08:57+0300
2023-08-07T08:57+0300
2023-08-07T08:57+0300
türkiye
anadolu
kaza
tır şöförü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074439490_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_45af079673a10b05c0aa4720ed9fe5c2.jpg
Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/boluda-uzerine-traktor-devrilen-25-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1074351596.html
türkiye
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074439490_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_92dbbea16aab95469e377d286b1fddc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu, kaza, tır şöförü
anadolu, kaza, tır şöförü
Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.