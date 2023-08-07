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Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T08:57+0300
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Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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anadolu, kaza, tır şöförü

Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

08:57 07.08.2023
© AA / Göksel Cüneyt İğdeAnadolu Otoyolu
Anadolu Otoyolu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA / Göksel Cüneyt İğde
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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