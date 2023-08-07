https://sputniknews.com.tr/20230807/anadolu-otoyolunda-yolcu-minibusu-tira-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1074439647.html

Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T08:57+0300

2023-08-07T08:57+0300

2023-08-07T08:57+0300

türkiye

anadolu

kaza

tır şöförü

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Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230803/boluda-uzerine-traktor-devrilen-25-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1074351596.html

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