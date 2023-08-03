https://sputniknews.com.tr/20230803/boluda-uzerine-traktor-devrilen-25-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1074351596.html
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T23:37+0300
2023-08-03T23:37+0300
2023-08-03T23:37+0300
bolu
traktör
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074352730_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_273ce6fb1a0ab1b1c68e30447418d5c4.jpg
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Çatacık köyünde park halinde bulunan traktör, hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074352730_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_aefa83c124ecff68d5a606c8e9242ed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu, traktör, kaza
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Abone ol
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çatacık köyünde park halinde bulunan traktör, hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.
Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.