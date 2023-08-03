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Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T23:37+0300
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bolu
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Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Çatacık köyünde park halinde bulunan traktör, hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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bolu, traktör, kaza
bolu, traktör, kaza

Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

23:37 03.08.2023
© AA / Bolu İl Jandarma KomutanlığıBolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybett
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybett - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı
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Bolu'da üzerine traktör devrilen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çatacık köyünde park halinde bulunan traktör, hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.
Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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