https://sputniknews.com.tr/20230806/zelenskiyin-ofisi-ukrayna-rusya-ile-ihtilaf-sonlandiktan-sonra-polonya-ile-rekabete-baslayacak-1074432775.html

Zelenskiy'in ofisi: Ukrayna, Rusya ile ihtilaf sonlandıktan sonra Polonya ile rekabete başlayacak

Zelenskiy'in ofisi: Ukrayna, Rusya ile ihtilaf sonlandıktan sonra Polonya ile rekabete başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T21:22+0300

2023-08-06T21:22+0300

2023-08-06T21:22+0300

ukrayna krizi

mihail podolyak

ukrayna

polonya

dostluk

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalı Dom televizyonuna demecinde Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler arasında rekabetçi ilişkilerin başlayacağını söyledi.“Bugün en yakın ortağımız ve en yakın dostumuz Polonya'dır. Ve aslında savaşın sonuna kadar böyle olacak” diyen Podolyak, çatışmaların sona ermesinin ardından iki ülkenin ‘belirli pazarlar, tüketici pazarları vs için’ rekabet etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.Hafta başında Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki, Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın Kiev’in Varşova’nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı şeklindeki sözleri nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.Polonyalı yetkililer, Ukraynalı politikacıların birtakım açıklamaları zemininde Ukrayna ile ilişkilerin kötüleştiğini kabul etti. Tartışmalı konulardan biri, Varşova'nın Ukrayna’dan gelen tahıla sınırını açmayı reddetmesi.

https://sputniknews.com.tr/20230806/kremlin-ihtilafin-cozumu-ile-ilgili-ukrayna-ile-anlasma-yapmak-icin-hicbir-dayanak-yok-1074429215.html

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mihail podolyak, ukrayna, polonya, dostluk