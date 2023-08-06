https://sputniknews.com.tr/20230806/zelenskiyin-ofisi-ukrayna-rusya-ile-ihtilaf-sonlandiktan-sonra-polonya-ile-rekabete-baslayacak-1074432775.html
Zelenskiy'in ofisi: Ukrayna, Rusya ile ihtilaf sonlandıktan sonra Polonya ile rekabete başlayacak
Zelenskiy'in ofisi: Ukrayna, Rusya ile ihtilaf sonlandıktan sonra Polonya ile rekabete başlayacak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T21:22+0300
2023-08-06T21:22+0300
2023-08-06T21:22+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
ukrayna
polonya
dostluk
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalı Dom televizyonuna demecinde Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler arasında rekabetçi ilişkilerin başlayacağını söyledi.“Bugün en yakın ortağımız ve en yakın dostumuz Polonya'dır. Ve aslında savaşın sonuna kadar böyle olacak” diyen Podolyak, çatışmaların sona ermesinin ardından iki ülkenin ‘belirli pazarlar, tüketici pazarları vs için’ rekabet etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.Hafta başında Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki, Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın Kiev’in Varşova’nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı şeklindeki sözleri nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.Polonyalı yetkililer, Ukraynalı politikacıların birtakım açıklamaları zemininde Ukrayna ile ilişkilerin kötüleştiğini kabul etti. Tartışmalı konulardan biri, Varşova'nın Ukrayna’dan gelen tahıla sınırını açmayı reddetmesi.
https://sputniknews.com.tr/20230806/kremlin-ihtilafin-cozumu-ile-ilgili-ukrayna-ile-anlasma-yapmak-icin-hicbir-dayanak-yok-1074429215.html
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mihail podolyak, ukrayna, polonya, dostluk
mihail podolyak, ukrayna, polonya, dostluk
Zelenskiy'in ofisi: Ukrayna, Rusya ile ihtilaf sonlandıktan sonra Polonya ile rekabete başlayacak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler arasında rekabetçi ilişkilerin başlayacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalı Dom televizyonuna demecinde Ukrayna'nın çatışmaların sonuna kadar Polonya'yı yakın bir dost olarak göreceğini, sonrasında ise ülkeler arasında rekabetçi ilişkilerin başlayacağını söyledi.
“Bugün en yakın ortağımız ve en yakın dostumuz Polonya'dır. Ve aslında savaşın sonuna kadar böyle olacak” diyen Podolyak, çatışmaların sona ermesinin ardından iki ülkenin ‘belirli pazarlar, tüketici pazarları vs için’ rekabet etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.
Hafta başında Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki, Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın Kiev’in Varşova’nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı şeklindeki sözleri nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.
Polonyalı yetkililer, Ukraynalı politikacıların birtakım açıklamaları zemininde Ukrayna ile ilişkilerin kötüleştiğini kabul etti. Tartışmalı konulardan biri, Varşova'nın Ukrayna’dan gelen tahıla sınırını açmayı reddetmesi.