https://sputniknews.com.tr/20230806/kremlin-ihtilafin-cozumu-ile-ilgili-ukrayna-ile-anlasma-yapmak-icin-hicbir-dayanak-yok-1074429215.html

Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok

Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını belirtti. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T17:03+0300

2023-08-06T17:03+0300

2023-08-06T17:05+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

çatışma

açıklama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times gazetesine demecinde şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını ve özel askeri harekata devam edileceğini söyledi.Peskov, “Şu anda anlaşma yapmak için hiçbir dayanak bulunmuyor. Öngörülebilir gelecekte harekata devam edeceğiz” diye konuştu.‘Rusya, anayasasında yazan bölgeleri kontrol etmek istiyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230806/almanya-ukraynaya-askeri-yardim-listesini-guncelledi-nato-yardimlarina-milyarlarca-euro-ayrildi-1074424673.html

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çatışma, açıklama