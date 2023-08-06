https://sputniknews.com.tr/20230806/kremlin-ihtilafin-cozumu-ile-ilgili-ukrayna-ile-anlasma-yapmak-icin-hicbir-dayanak-yok-1074429215.html
Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok
Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını belirtti. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T17:03+0300
2023-08-06T17:03+0300
2023-08-06T17:05+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
çatışma
açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times gazetesine demecinde şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını ve özel askeri harekata devam edileceğini söyledi.Peskov, “Şu anda anlaşma yapmak için hiçbir dayanak bulunmuyor. Öngörülebilir gelecekte harekata devam edeceğiz” diye konuştu.‘Rusya, anayasasında yazan bölgeleri kontrol etmek istiyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230806/almanya-ukraynaya-askeri-yardim-listesini-guncelledi-nato-yardimlarina-milyarlarca-euro-ayrildi-1074424673.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çatışma, açıklama
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çatışma, açıklama
Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok
17:03 06.08.2023 (güncellendi: 17:05 06.08.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times gazetesine demecinde şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını ve özel askeri harekata devam edileceğini söyledi.
Peskov, “Şu anda anlaşma yapmak için hiçbir dayanak bulunmuyor. Öngörülebilir gelecekte harekata devam edeceğiz” diye konuştu.
‘Rusya, anayasasında yazan bölgeleri kontrol etmek istiyor’
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Hayır, sadece artık Anayasamıza göre bize ait olan tüm bölgeleri kontrol etmek istiyoruz.”