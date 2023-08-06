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Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
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1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
7 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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1 dk
ÖZEL HABER
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230806/kremlin-ihtilafin-cozumu-ile-ilgili-ukrayna-ile-anlasma-yapmak-icin-hicbir-dayanak-yok-1074429215.html
Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok
Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını belirtti. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T17:03+0300
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ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
çatışma
açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times gazetesine demecinde şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını ve özel askeri harekata devam edileceğini söyledi.Peskov, “Şu anda anlaşma yapmak için hiçbir dayanak bulunmuyor. Öngörülebilir gelecekte harekata devam edeceğiz” diye konuştu.‘Rusya, anayasasında yazan bölgeleri kontrol etmek istiyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230806/almanya-ukraynaya-askeri-yardim-listesini-guncelledi-nato-yardimlarina-milyarlarca-euro-ayrildi-1074424673.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çatışma, açıklama
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çatışma, açıklama

Kremlin: Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak yok

17:03 06.08.2023 (güncellendi: 17:05 06.08.2023)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov, şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times gazetesine demecinde şu anda ihtilafın çözümü ile ilgili Ukrayna ile anlaşma yapmak için hiçbir dayanak olmadığını ve özel askeri harekata devam edileceğini söyledi.
Peskov, “Şu anda anlaşma yapmak için hiçbir dayanak bulunmuyor. Öngörülebilir gelecekte harekata devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Rusya, anayasasında yazan bölgeleri kontrol etmek istiyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı elde etmek isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hayır, sadece artık Anayasamıza göre bize ait olan tüm bölgeleri kontrol etmek istiyoruz.”

Alman Leopard 2 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
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