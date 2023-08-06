https://sputniknews.com.tr/20230806/tff-ve-kuluplerden-dunya-sampiyonu-mete-gazoza-kutlama-seninle-gurur-duyuyoruz-1074433409.html

TFF ve kulüplerden dünya şampiyonu Mete Gazoz'a kutlama: 'Seninle gurur duyuyoruz'

TFF ve kulüplerden dünya şampiyonu Mete Gazoz'a kutlama: 'Seninle gurur duyuyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı Trendyol Süper Lig ekipleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T22:50+0300

2023-08-06T22:50+0300

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mete gazoz

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

kutlama

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TFF'den yapılan paylaşımda, "2023 Dünya Okçuluk Şampiyonasının Erkekler Klasik Yay Kategorisi finalinde karşılaştığı Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 mağlup ederek şampiyon olan milli okçumuz Mete Gazoz'u içtenlikle kutlarız" ifadesi yer aldı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da milli okçuyu sosyal medya hesaplarından kutladı.Galatasaray ve Fenerbahçe, "Mete Gazoz'u tebrik ederiz" mesajlarını paylaştı.Beşiktaş ise paylaşımında, "Mete Gazoz Dünya şampiyonu oldu. Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'u tebrik ederiz. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230806/mete-gazoz-dunya-sampiyonu-1074430216.html

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mete gazoz, türkiye futbol federasyonu (tff), kutlama