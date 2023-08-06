https://sputniknews.com.tr/20230806/tff-ve-kuluplerden-dunya-sampiyonu-mete-gazoza-kutlama-seninle-gurur-duyuyoruz-1074433409.html
TFF ve kulüplerden dünya şampiyonu Mete Gazoz'a kutlama: 'Seninle gurur duyuyoruz'
TFF ve kulüplerden dünya şampiyonu Mete Gazoz'a kutlama: 'Seninle gurur duyuyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı Trendyol Süper Lig ekipleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T22:50+0300
2023-08-06T22:50+0300
2023-08-06T22:52+0300
mete gazoz
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
kutlama
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TFF'den yapılan paylaşımda, "2023 Dünya Okçuluk Şampiyonasının Erkekler Klasik Yay Kategorisi finalinde karşılaştığı Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 mağlup ederek şampiyon olan milli okçumuz Mete Gazoz'u içtenlikle kutlarız" ifadesi yer aldı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da milli okçuyu sosyal medya hesaplarından kutladı.Galatasaray ve Fenerbahçe, "Mete Gazoz'u tebrik ederiz" mesajlarını paylaştı.Beşiktaş ise paylaşımında, "Mete Gazoz Dünya şampiyonu oldu. Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'u tebrik ederiz. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230806/mete-gazoz-dunya-sampiyonu-1074430216.html
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mete gazoz, türkiye futbol federasyonu (tff), kutlama
mete gazoz, türkiye futbol federasyonu (tff), kutlama
TFF ve kulüplerden dünya şampiyonu Mete Gazoz'a kutlama: 'Seninle gurur duyuyoruz'
22:50 06.08.2023 (güncellendi: 22:52 06.08.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı Trendyol Süper Lig ekipleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Türk milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.
TFF'den yapılan paylaşımda, "2023 Dünya Okçuluk Şampiyonasının Erkekler Klasik Yay Kategorisi finalinde karşılaştığı Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 mağlup ederek şampiyon olan milli okçumuz Mete Gazoz'u içtenlikle kutlarız" ifadesi yer aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da milli okçuyu sosyal medya hesaplarından kutladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, "Mete Gazoz'u tebrik ederiz" mesajlarını paylaştı.
Beşiktaş ise paylaşımında, "Mete Gazoz Dünya şampiyonu oldu. Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'u tebrik ederiz. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.