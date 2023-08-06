https://sputniknews.com.tr/20230806/mete-gazoz-dunya-sampiyonu-1074430216.html

Mete Gazoz dünya şampiyonu

Mete Gazoz dünya şampiyonu

Türk okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T17:29+0300

2023-08-06T17:29+0300

2023-08-06T17:29+0300

spor

okçuluk

dünya şampiyonası

şampiyon

mete gazoz

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Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230215/mete-gazoz-olimpiyat-sampiyonu-oldugu-okunu-depremzedeler-icin-acik-artirmaya-cikardi-1067081363.html

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okçuluk, dünya şampiyonası, şampiyon, mete gazoz