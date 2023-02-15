https://sputniknews.com.tr/20230215/mete-gazoz-olimpiyat-sampiyonu-oldugu-okunu-depremzedeler-icin-acik-artirmaya-cikardi-1067081363.html

Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğu okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğu okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını ve gelecek geliri "asrın felaketi"... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T16:31+0300

2023-02-15T16:31+0300

2023-02-15T16:31+0300

spor

mete gazoz

okçuluk

deprem

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Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html

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mete gazoz, okçuluk, deprem