https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html

Fatih Terim, depremzede hayranı ile görüntülü konuştu: 'Seninle bir gün maça gidelim'

Fatih Terim, depremzede hayranı ile görüntülü konuştu: 'Seninle bir gün maça gidelim'

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 3. günü enkazdan çıkarılan Galatasaray fanatiği 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural'ın, sosyal medyadan Fatih Terim... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T15:37+0300

2023-02-15T15:37+0300

2023-02-15T15:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fatih terim

hatay

deprem

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8 yaşındaki Bensu, depreme Hatay Antakya’da yakalanmış ve enkaz altında kalmıştı. Büyük çabalar sonucu 3. günde enkaz altından çıkarılan Bensu, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Minik Bensu, tedavi sürecinde sosyal medyada, çok sevdiği ve fanatiği olduğu Galatasaray camiasına ve yine çok sevdiği Fatih Terim Hoca'ya görüntülü görüşme isteğini dile getirdi. Mesajı gören Fatih Hoca, hemen Adanademirspor basın sözcüsü aynı zamanda 5 Ocak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş Çokduygulu’ya ulaşarak Bensu ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, Fatih Terim’i görüntülü arayarak kendisini Bensu Kural ile görüştürdü.Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Fatih Hoca’ya kendisini çok sevdiğini ve görüşme isteğine olumlu olarak geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Minik Bensu’nun Fatih Hoca'dan bir de forma isteği oldu. Fatih Terim ise Bensu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın. İyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak biran önce iyileş” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230215/trabzonsporun-rakibi-baselden-boyle-anlarda-futbol-onemsizdir-paylasimi-1067073110.html

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