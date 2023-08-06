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Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
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Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:29
2 dk
ÖZEL HABER
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18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
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1 dk
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Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
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19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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https://sputniknews.com.tr/20230806/sabiha-gokcende-uyusturucu-operasyonu-2-kilo-68-gram-metamfetamin-ele-gecirildi-1074417046.html
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T11:58+0300
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metamfetamin
sabiha gökçen
uyuşturucu
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
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metamfetamin, sabiha gökçen, uyuşturucu
metamfetamin, sabiha gökçen, uyuşturucu

Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi

11:58 06.08.2023
© İHA / ABDUL SAMET KAYAmetamfetamin
metamfetamin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© İHA / ABDUL SAMET KAYA
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Gümrük muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.
Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
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