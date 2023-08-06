https://sputniknews.com.tr/20230806/sabiha-gokcende-uyusturucu-operasyonu-2-kilo-68-gram-metamfetamin-ele-gecirildi-1074417046.html
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T11:58+0300
2023-08-06T11:58+0300
2023-08-06T11:58+0300
türkiye
metamfetamin
sabiha gökçen
uyuşturucu
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
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metamfetamin, sabiha gökçen, uyuşturucu
metamfetamin, sabiha gökçen, uyuşturucu
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
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Gümrük muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.
Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.