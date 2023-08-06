https://sputniknews.com.tr/20230806/kievde-vatan-ana-heykeline-ukrayna-armasi-yerlestirildi-1074423377.html

Kiev'de Vatan Ana heykeline Ukrayna arması yerleştirildi

Kiev'de Vatan Ana heykeline Ukrayna arması yerleştirildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kalkanında daha önce sökülen Sovyetler Birliği armasının yerine üç dişli mızrak konuldu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T14:28+0300

2023-08-06T14:28+0300

2023-08-06T14:28+0300

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Ukrayna çevirimiçi gazetesi Strana.ua’nın haberine göre, Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kalkanında daha önce sökülen Sovyetler Birliği armasının yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak konuldu.Daha önce Ukrinform ajansı, cumartesi başlayan montaj çalışmalarının kötü hava koşullarından dolayı bugüne ertelendiğini aktarmıştı.Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işleri 30 Temmuz’da başlamıştı. Çalışmaların 24 Ağustos’ta kutlanacak olan Ukrayna Bağımsızlık Günü’ne kadar tamamlanması planlanıyor. Anıtın adı ise Ukrayna Ana olarak değiştirilecek.Zaharova: Kiev rejiminin bütün özü budurRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kalkanındaki Sovyetler Birliği armasının yerine Ukrayna arması üç dişli mızrağın konulmasını ve heykelin adının değiştirilecek olmasını yorumladı.Zaharova, “Kiev rejiminin ve onun liderliğindeki sayborgların bütün özü budur. Ana’nın adı değiştirilemez. O tektir. Ve onunla yapabileceğiniz tek şey, onu sevmektir. Oysa onlar bunu beceremiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230805/kievdeki-vatan-ana-heykelinin-kilicindaki-yildizlar-da-sokulmek-isteniyor-1074405375.html

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