https://sputniknews.com.tr/20230805/kievdeki-vatan-ana-heykelinin-kilicindaki-yildizlar-da-sokulmek-isteniyor-1074405375.html
Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kılıcındaki yıldızlar da sökülmek isteniyor
Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kılıcındaki yıldızlar da sökülmek isteniyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kalkanında yer alan Sovyetler Birliği arması daha yeni sökülmüşken şimdi de kılıçtaki iki beş köşeli... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T22:21+0300
2023-08-05T22:21+0300
2023-08-05T22:21+0300
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Heykeldeki Sovyetler Birliği armasının yerine takılacak Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrağın dizaynı üzerinde çalışan Ukraynalı heykeltıraş Aleksey Pergamenşik, şimdi de heykelin sağ elindeki kılıçta yer alan iki beş köşeli yıldızın da sökülmesini gündeme getirdi.Pergamenşik, Dnepr.TV televizyonuna demecinde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Heykeltıraş, “Kılıcın koruyucusundaki yıldızlar ile ilgili bir sorun var. Kılıcın koruyucusunu ben olsam Prens Vladimir ve Prens Svyatoslav’ın kılıcındaki gibileri ile değiştirirdim. Bu konuyu inceledim, kılıçları yani. Müzelerimizde bulunan Vladimir zamanından kalma aynı süsleri eklerdim, (şimdiki anıtta olan) kılıcın şekli ise aynıdır” diye konuştu.Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan ve açılan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinin sol elinde bulunan kalkandaki Sovyetler Birliği arması 1 Ağustos’ta sökülmüştü.Ukrayna yönetimi, heykelin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği arması yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak yerleştirmeyi planlıyor. Çalışmaların 24 Ağustos’ta kutlanacak olan Ukrayna Bağımsızlık Günü’ne kadar tamamlanması planlanıyor. Anıtın adı ise Ukrayna Ana olarak değiştirilecek.Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.
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Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kılıcındaki yıldızlar da sökülmek isteniyor
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Vatan Ana heykelinin kalkanında yer alan Sovyetler Birliği arması daha yeni sökülmüşken şimdi de kılıçtaki iki beş köşeli yıldızın da sökülmesi gündeme geldi.
Heykeldeki Sovyetler Birliği armasının yerine takılacak Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrağın dizaynı üzerinde çalışan Ukraynalı heykeltıraş Aleksey Pergamenşik, şimdi de heykelin sağ elindeki kılıçta yer alan iki beş köşeli yıldızın da sökülmesini gündeme getirdi.
Pergamenşik, Dnepr.TV televizyonuna demecinde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Heykeltıraş, “Kılıcın koruyucusundaki yıldızlar ile ilgili bir sorun var. Kılıcın koruyucusunu ben olsam Prens Vladimir ve Prens Svyatoslav’ın kılıcındaki gibileri ile değiştirirdim. Bu konuyu inceledim, kılıçları yani. Müzelerimizde bulunan Vladimir zamanından kalma aynı süsleri eklerdim, (şimdiki anıtta olan) kılıcın şekli ise aynıdır” diye konuştu.
Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan ve açılan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinin sol elinde bulunan kalkandaki Sovyetler Birliği arması 1 Ağustos’ta sökülmüştü.
Ukrayna yönetimi, heykelin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği arması yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak yerleştirmeyi planlıyor. Çalışmaların 24 Ağustos’ta kutlanacak olan Ukrayna Bağımsızlık Günü’ne kadar tamamlanması planlanıyor. Anıtın adı ise Ukrayna Ana olarak değiştirilecek.
Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.