https://sputniknews.com.tr/20230806/iran-asilli-sanatci-kopenhagda-kuran-yirtti--1074430399.html

İran asıllı sanatçı Kopenhag'da Kuran yırttı

İran asıllı sanatçı Kopenhag'da Kuran yırttı

İran asılı Danimarkalı sanatçı Firuze Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Müslümanların kutsal kitabı Kuran'ı yırttı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T17:43+0300

2023-08-06T17:43+0300

2023-08-06T17:43+0300

dünya

avrupa

danimarka

kopenhag

iran

kuran

sanatçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074430560_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_ab2f8b51fe4de1cccda7709c32c0e56a.png

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran'ı parçalayan Firuze Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi 'İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını' belirtti.Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kuran'ın milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor" ifadelerini kullandı.Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce 'kadın, yaşam ve özgürlük' ifadelerinin yer aldığı görüldü.Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230804/isvecte-kuran-yakan-marjan-hakkinda-yakalama-karari-1074378530.html

danimarka

kopenhag

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, danimarka, kopenhag, iran, kuran, sanatçı