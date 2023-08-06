https://sputniknews.com.tr/20230806/iran-asilli-sanatci-kopenhagda-kuran-yirtti--1074430399.html
İran asıllı sanatçı Kopenhag'da Kuran yırttı
İran asıllı sanatçı Kopenhag'da Kuran yırttı
İran asılı Danimarkalı sanatçı Firuze Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Müslümanların kutsal kitabı Kuran'ı yırttı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T17:43+0300
2023-08-06T17:43+0300
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İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran'ı parçalayan Firuze Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi 'İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını' belirtti.Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kuran'ın milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor" ifadelerini kullandı.Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce 'kadın, yaşam ve özgürlük' ifadelerinin yer aldığı görüldü.Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/isvecte-kuran-yakan-marjan-hakkinda-yakalama-karari-1074378530.html
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avrupa, danimarka, kopenhag, iran, kuran, sanatçı
İran asıllı sanatçı Kopenhag'da Kuran yırttı
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İran asılı Danimarkalı sanatçı Firuze Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Müslümanların kutsal kitabı Kuran'ı yırttı.
İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran'ı parçalayan Firuze Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi 'İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını' belirtti.
Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kuran'ın milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce 'kadın, yaşam ve özgürlük' ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.