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https://sputniknews.com.tr/20230804/isvecte-kuran-yakan-marjan-hakkinda-yakalama-karari-1074378530.html
İsveç'te Kuran yakan Marjan hakkında yakalama kararı
İsveç'te Kuran yakan Marjan hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran'ı ateşe veren Bahrami Marjan hakkında tutuklamaya... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:49+0300
2023-08-04T16:49+0300
dünya
isveç
kuran
yakalama kararı
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İran asıllı Bahrami Marjan'ın dün Stockholm'de polis nezaretinde Kuran yaktığı tespit edildi.Bunun üzerine başsavcılık, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Marjan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kuran yakılmasının yanı sıra Hz. Muhammed ve dini değerlere hakaret edenlere soruşturma açmıştı.Bu kapsamda İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld ile benzer eylemleri yapan şüpheliler Salvan Momika, Hanne Kronborg, Lars Theilade, Karin Jorgensen, Bjarne Petersen, Dion Oland Hansen, Toke Utzen Lorenzen, Philip Bagge, John Lydeking Andersen hakkında aynı suçlardan yakalama kararı verilmişti.Başsavcılık, ayrıca söz konusu isimlerin yanı sıra benzer eylemler gerçekleştiren faillerin ve delillerin tespiti için de kolluk makamlarına talimat verdi.
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isveç, kuran, yakalama kararı, bahrami marjan
isveç, kuran, yakalama kararı, bahrami marjan

İsveç'te Kuran yakan Marjan hakkında yakalama kararı

16:49 04.08.2023
© AAKuran
Kuran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran'ı ateşe veren Bahrami Marjan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İran asıllı Bahrami Marjan'ın dün Stockholm'de polis nezaretinde Kuran yaktığı tespit edildi.
Bunun üzerine başsavcılık, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Marjan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kuran yakılmasının yanı sıra Hz. Muhammed ve dini değerlere hakaret edenlere soruşturma açmıştı.
Bu kapsamda İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld ile benzer eylemleri yapan şüpheliler Salvan Momika, Hanne Kronborg, Lars Theilade, Karin Jorgensen, Bjarne Petersen, Dion Oland Hansen, Toke Utzen Lorenzen, Philip Bagge, John Lydeking Andersen hakkında aynı suçlardan yakalama kararı verilmişti.
Başsavcılık, ayrıca söz konusu isimlerin yanı sıra benzer eylemler gerçekleştiren faillerin ve delillerin tespiti için de kolluk makamlarına talimat verdi.
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