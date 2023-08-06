https://sputniknews.com.tr/20230806/eski-cia-ajani-ingiliz-istihbaratinin-ukrayna-ordusu-ile-ilgili-aciklamasi-karsisinda-soka-ugradi-1074432895.html
Eski CIA ajanı, İngiliz istihbaratının Ukrayna ordusu ile ilgili açıklaması karşısında şoka uğradı
Eski CIA ajanı, İngiliz istihbaratının Ukrayna ordusu ile ilgili açıklaması karşısında şoka uğradı
İngiliz istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne çalıların engel olduğu şeklindeki açıklaması, eski CIA ajanı Larry Johnson’u şaşkınlığa uğrattı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T21:26+0300
2023-08-06T21:26+0300
2023-08-06T21:26+0300
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Eski CIA analistlerinden Larry Johnson, İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat departmanının Twitter üzerinden yaptığı, çalıların ve çimenlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzunu engellediği şeklindeki iddiasının saçmalık olduğunu belirtti.Johnson, Dialogue Works adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, ilgili soru karşısında şaşkınlığa uğradı ve gülerek, “Ukrayna'nın başarısını garanti altına almak için ABD'nin çim biçme makinelerinden oluşan bir tugay oluşturmak zorunda olduğunu kim bilebilirdi? Bu o kadar saçma ki. Birleşik Krallık'ta profesyonel askerlerin bu kadar aptalca, cahilce açıklamalar yapması nasıl mümkün olabilir?” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz istihbaratı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çalıların ve küçük ağaçların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni güneyde engelleyen bir unsur olduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230806/zelenskiyin-ofisi-ukrayna-rusya-ile-ihtilaf-sonlandiktan-sonra-polonya-ile-rekabete-baslayacak-1074432775.html
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cia, ajan, ukrayna, ingiltere
cia, ajan, ukrayna, ingiltere
Eski CIA ajanı, İngiliz istihbaratının Ukrayna ordusu ile ilgili açıklaması karşısında şoka uğradı
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İngiliz istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne çalıların engel olduğu şeklindeki açıklaması, eski CIA ajanı Larry Johnson’u şaşkınlığa uğrattı.
Eski CIA analistlerinden Larry Johnson, İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat departmanının Twitter üzerinden yaptığı, çalıların ve çimenlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruzunu engellediği şeklindeki iddiasının saçmalık olduğunu belirtti.
Johnson, Dialogue Works adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, ilgili soru karşısında şaşkınlığa uğradı ve gülerek, “Ukrayna'nın başarısını garanti altına almak için ABD'nin çim biçme makinelerinden oluşan bir tugay oluşturmak zorunda olduğunu kim bilebilirdi? Bu o kadar saçma ki. Birleşik Krallık'ta profesyonel askerlerin bu kadar aptalca, cahilce açıklamalar yapması nasıl mümkün olabilir?” ifadelerini kullandı.
Daha önce İngiliz istihbaratı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çalıların ve küçük ağaçların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni güneyde engelleyen bir unsur olduğunu savunmuştu.