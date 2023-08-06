https://sputniknews.com.tr/20230806/elon-musk-zuckerberg-ile-yapacagi-kafes-dovusunu-x-platformu-uzerinden-canli-yayinlayacak-1074429892.html
Musk, Zuckerberg ile yapacağı 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacak
Musk, Zuckerberg ile yapacağı 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacak
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşünü' X platformu... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T17:18+0300
2023-08-06T17:18+0300
2023-08-06T17:18+0300
yaşam
elon musk
mark zuckerberg
kafes dövüşü
x
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073039781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59c271b9bb5ff20f73d20097ce4535be.png
ABD'li multimilyarder Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230806/musk-xteki-gonderi-ve-begeniler-icin-isyerinde-haksizliga-ugrayanlarin-yasal-faturalarini-odeyecek-1074416681.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073039781_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7f5aa7e4f9f11a88f312b5eefabf9c0a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, mark zuckerberg, kafes dövüşü, x, twitter
elon musk, mark zuckerberg, kafes dövüşü, x, twitter
Musk, Zuckerberg ile yapacağı 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacak
Abone ol
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.
ABD'li multimilyarder Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.
Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.
Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.
Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.