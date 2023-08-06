https://sputniknews.com.tr/20230806/elon-musk-zuckerberg-ile-yapacagi-kafes-dovusunu-x-platformu-uzerinden-canli-yayinlayacak-1074429892.html

Musk, Zuckerberg ile yapacağı 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacak

Musk, Zuckerberg ile yapacağı 'kafes dövüşünü' X platformu üzerinden canlı yayınlayacak

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşünü' X platformu... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T17:18+0300

2023-08-06T17:18+0300

2023-08-06T17:18+0300

yaşam

elon musk

mark zuckerberg

kafes dövüşü

x

twitter

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ABD'li multimilyarder Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230806/musk-xteki-gonderi-ve-begeniler-icin-isyerinde-haksizliga-ugrayanlarin-yasal-faturalarini-odeyecek-1074416681.html

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elon musk, mark zuckerberg, kafes dövüşü, x, twitter