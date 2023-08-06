https://sputniknews.com.tr/20230806/musk-xteki-gonderi-ve-begeniler-icin-isyerinde-haksizliga-ugrayanlarin-yasal-faturalarini-odeyecek-1074416681.html
Musk, X'teki gönderi, beğeniler için işyerinde haksızlığa uğrayanların mahkeme masraflarını ödeyecek
Musk, X'teki gönderi, beğeniler için işyerinde haksızlığa uğrayanların mahkeme masraflarını ödeyecek
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter), platformdaki gönderileri ve beğenileri nedeniyle işverenleri... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T11:52+0300
2023-08-06T11:52+0300
2023-08-06T12:11+0300
dünya
elon musk
twitter
x
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Ekimde Twitter'ı satın alıp geçen ay adını X'e çeviren ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk, "Bu platformda bir şey paylaştığınız veya beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksız muamele gördüyseniz, yasal faturanızı finanse edeceğiz" dedi.'Bu tür durumlarda bizi bilgilendirin'Faturaları finanse etmenin 'sınırsız' olacağını belirten Musk, insanları bu tür durumlarda platformu bilgilendirmeye çağırdı.Musk, 2006'da kurulan ve merkezi San Francisco/Kaliforniya'da bulunan ABD'li sosyal medya şirketi Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alımını Ekim 2022'de tamamladı. Twitter Corporation'ın 2006 yılında Musk tarafından kurulan X Corp. ile birleşmesi sonucunda ayrı bir şirket olarak varlığı sona erdi. Temmuz ayı sonlarında Twitter'ın logosu mavi kuştan siyah beyaz X logosuna değiştirildi. Musk, yeni logonun 'hepimizdeki bizi benzersiz kılan kusurları' simgelediğini belirtti.
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Musk, X'teki gönderi, beğeniler için işyerinde haksızlığa uğrayanların mahkeme masraflarını ödeyecek
11:52 06.08.2023 (güncellendi: 12:11 06.08.2023) Abone ol
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter), platformdaki gönderileri ve beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından işyerlerinde 'haksız muameleye' uğrayan kişilerin mahkeme masraflarını ödeyeceğini taahhüt etti.
Ekimde Twitter'ı satın alıp geçen ay adını X'e çeviren ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk, "Bu platformda bir şey paylaştığınız veya beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksız muamele gördüyseniz, yasal faturanızı finanse edeceğiz" dedi.
'Bu tür durumlarda bizi bilgilendirin'
Faturaları finanse etmenin 'sınırsız' olacağını belirten Musk, insanları bu tür durumlarda platformu bilgilendirmeye çağırdı.
Musk, 2006'da kurulan ve merkezi San Francisco/Kaliforniya'da bulunan ABD'li sosyal medya şirketi Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alımını Ekim 2022'de tamamladı. Twitter Corporation'ın 2006 yılında Musk tarafından kurulan X Corp. ile birleşmesi sonucunda ayrı bir şirket olarak varlığı sona erdi. Temmuz ayı sonlarında Twitter'ın logosu mavi kuştan siyah beyaz X logosuna değiştirildi. Musk, yeni logonun 'hepimizdeki bizi benzersiz kılan kusurları' simgelediğini belirtti.