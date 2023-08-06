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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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CHP Sözcüsü Öztrak: Tabii ki yenileneceğiz, süreci biz başlattık
CHP Sözcüsü Öztrak: Tabii ki yenileneceğiz, süreci biz başlattık
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, partilerinde değişim sürecini kongrelerle başlattıklarını söyledi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T19:18+0300
2023-08-06T19:18+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak
yenilik
parti
yönetim
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.Bir seçim süreci yaşandığını ve o seçimin kazanılamadığını ifade eden Öztrak, "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" dedi.Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, "Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık" diye konuştu.CHP ile seçmeni arasında bir duygusal kopuş hikayesi yaratıldığını söyleyen Öztrak, daha büyük bir duygusal kopuşun ise AK Parti ile seçmeni arasında yaşandığını ileri sürdü.Öztrak, vatandaşların kendilerini birbirlerine düşmekle eleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.Kongrede, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da konuşma yaptı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, yenilik, parti, yönetim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, yenilik, parti, yönetim

CHP Sözcüsü Öztrak: Tabii ki yenileneceğiz, süreci biz başlattık

19:18 06.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, partilerinde değişim sürecini kongrelerle başlattıklarını söyledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.
Bir seçim süreci yaşandığını ve o seçimin kazanılamadığını ifade eden Öztrak, "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" dedi.
Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, "Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık" diye konuştu.
CHP ile seçmeni arasında bir duygusal kopuş hikayesi yaratıldığını söyleyen Öztrak, daha büyük bir duygusal kopuşun ise AK Parti ile seçmeni arasında yaşandığını ileri sürdü.
Öztrak, vatandaşların kendilerini birbirlerine düşmekle eleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ben sokağa çıkıyorum, insanlarla konuşuyorum. Benim aldığım en büyük tepki şu arkadaşlar, 'Faik Bey, tamam seçimi kaybettik. Seçim kazanılır, kaybedilir. Hepsi olabilir ama seçim bittiğinden beri siz birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz. Bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu hükümet üzerimizden silindir gibi geçiyor.' Biz milletimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aldığımız oyların bir sorumluluğu var."
Kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.
Kongrede, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da konuşma yaptı.
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