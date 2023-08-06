https://sputniknews.com.tr/20230806/chp-sozcusu-oztrak-tabii-ki-yenilenecegiz-sureci-biz-baslattik--1074431380.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Tabii ki yenileneceğiz, süreci biz başlattık

CHP Sözcüsü Öztrak: Tabii ki yenileneceğiz, süreci biz başlattık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, partilerinde değişim sürecini kongrelerle başlattıklarını söyledi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T19:18+0300

2023-08-06T19:18+0300

2023-08-06T19:18+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

faik öztrak

yenilik

parti

yönetim

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.Bir seçim süreci yaşandığını ve o seçimin kazanılamadığını ifade eden Öztrak, "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" dedi.Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, "Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık" diye konuştu.CHP ile seçmeni arasında bir duygusal kopuş hikayesi yaratıldığını söyleyen Öztrak, daha büyük bir duygusal kopuşun ise AK Parti ile seçmeni arasında yaşandığını ileri sürdü.Öztrak, vatandaşların kendilerini birbirlerine düşmekle eleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.Kongrede, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da konuşma yaptı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, yenilik, parti, yönetim