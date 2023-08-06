https://sputniknews.com.tr/20230806/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1074433197.html

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da Kozan merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T22:17+0300

2023-08-06T22:17+0300

2023-08-06T22:17+0300

türkiye

marmara denizi

adana

kozan

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101387/87/1013878747_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_372a9329a2b09d273fde44c92956121c.jpg

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.Marmara'da Yalova merkezli depremAkşam saatlerinde de Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın bildirdiğine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18.29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-sengor-istanbuldan-tasinmayi-planliyor-depremden-sonra-ne-hale-gelecegini-biliyorum-1074427304.html

türkiye

marmara denizi

adana

kozan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi, adana, kozan, deprem