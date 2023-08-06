https://sputniknews.com.tr/20230806/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1074433197.html
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'da Kozan merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T22:17+0300
2023-08-06T22:17+0300
2023-08-06T22:17+0300
türkiye
marmara denizi
adana
kozan
deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.Marmara'da Yalova merkezli depremAkşam saatlerinde de Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın bildirdiğine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18.29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-sengor-istanbuldan-tasinmayi-planliyor-depremden-sonra-ne-hale-gelecegini-biliyorum-1074427304.html
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marmara denizi, adana, kozan, deprem
marmara denizi, adana, kozan, deprem
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Adana'da Kozan merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
Marmara'da Yalova merkezli deprem
Akşam saatlerinde de Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın bildirdiğine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18.29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.