https://sputniknews.com.tr/20230805/zaharova-rusyanin-burkina-faso-ve-ekvator-ginesi-buyukelcilikleri-yil-sonuna-kadar-acilacak-1074393970.html

Zaharova: Rusya'nın Burkina Faso ve Ekvator Ginesi büyükelçilikleri yıl sonuna kadar açılacak

Zaharova: Rusya'nın Burkina Faso ve Ekvator Ginesi büyükelçilikleri yıl sonuna kadar açılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Burkina Faso ve Ekvator Ginesi büyükelçiliklerinin yıl sonuna kadar açılmasının planlandığını... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T11:40+0300

2023-08-05T11:40+0300

2023-08-05T11:40+0300

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mariya zaharova

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ekvador

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büyükelçilik

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Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Ortaklarımızla teknik konuların istişaresine başlıyoruz. Rus diplomatik misyonlarının açılışının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor" dedi.Rusya'nın büyükelçilikler açarak Afrika kıtasındaki temsiliyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığını belirten Zaharova, "Rusya'nın Afrika'ya olan ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığı bu dönemde, Rusya Devlet Başkanı Putin, kıtadaki diplomatik varlığı artırma görevi vermiş olup bu, yeni noktaların açılmasını veya yurtdışındaki mevcut Rus misyonlarındaki personelin artırılmasını öngörüyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Temmuz'da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, 30 yıl aranın ardından Burkina Faso ve Ekvator Ginesi'ndeki büyükelçiliklerin yeniden faaliyete gireceğini söylemişti.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de, 31 Temmuz'da iki elçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili kararnameyi imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-afrika-forumunda-161-anlasma-imzalandi-1074263127.html

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