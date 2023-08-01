https://sputniknews.com.tr/20230801/rusya-afrika-forumunda-161-anlasma-imzalandi-1074263127.html
Rusya-Afrika Forumu’nda 161 anlaşma imzalandı
Rusya-Afrika Forumu’nda 161 anlaşma imzalandı
Rusya-Afrika Zirvesi ve İnsani Forumu katılımcılarının, etkinlik süreci boyunca 161 anlaşma imzaladığı ve beş anahtar belge kabul ettiği açıklandı. İki... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T22:56+0300
2023-08-01T22:56+0300
2023-08-01T22:56+0300
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St. Petersburg’da, 27-28 Temmuz’da gerçekleşen Rusya-Afrika İkinci Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu’nun temel sonuçları açıklandı. Bilgi, etkinliğin resmi internet sitesinde yayınlandı.Açıklamada, “Forum sırasında, ekonomik sır teşkil etmeyen 161 anlaşma imzalandı. Aralarında 146’sı yabancı kuruluş ve devlet kurumlarıyla yapıldı. Anlaşmaların tutarı açıklanmıyor. Anlaşmaların büyük kısmı insani işbirliği alanıyla ilgili” ifadelerine yer verildi.Anlaşmaların 56’sı uluslararası ve bölgelerarası işbirliği, 51’i eğitim ve bilim, 10’u bilim-teknik işbirliği, 10’u da ihracat ve dış ekonomik faaliyet sektörleriyle ilgili olduğu belirtildi.Batı ülkelerinin baskısına rağmen etkinliğe 27’si ülke liderleri tarafından temsil edilen toplam 48 ülkeden heyetlerin katıldığı kaydedildi.Foruma Rusya dışında 104 ülkeden 9 binden fazla katılımcı ve medya temsilcisinin yer aldığı kaydedilirken yaklaşık bin kişinin yabancı iş dünyasını, 2 bininin Rus iş dünyasını temsil ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/nijerli-siyasetci-rusyayla-petrol-ve-uranyum-isleme-alaninda-ortaklik-yapabiliriz-1074257295.html
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Rusya-Afrika Forumu’nda 161 anlaşma imzalandı
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Rusya-Afrika Zirvesi ve İnsani Forumu katılımcılarının, etkinlik süreci boyunca 161 anlaşma imzaladığı ve beş anahtar belge kabul ettiği açıklandı. İki belgenin Rusya Devlet Başkanı Putin'in huzurunda imzalandığı belirtildi.
St. Petersburg’da, 27-28 Temmuz’da gerçekleşen Rusya-Afrika İkinci Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu’nun temel sonuçları açıklandı. Bilgi, etkinliğin resmi internet sitesinde yayınlandı.
Açıklamada, “Forum sırasında, ekonomik sır teşkil etmeyen 161 anlaşma imzalandı. Aralarında 146’sı yabancı kuruluş ve devlet kurumlarıyla yapıldı. Anlaşmaların tutarı açıklanmıyor. Anlaşmaların büyük kısmı insani işbirliği alanıyla ilgili” ifadelerine yer verildi.
Anlaşmaların 56’sı uluslararası ve bölgelerarası işbirliği, 51’i eğitim ve bilim, 10’u bilim-teknik işbirliği, 10’u da ihracat ve dış ekonomik faaliyet sektörleriyle ilgili olduğu belirtildi.
Batı ülkelerinin baskısına rağmen etkinliğe 27’si ülke liderleri tarafından temsil edilen toplam 48 ülkeden heyetlerin katıldığı kaydedildi.
Foruma Rusya dışında 104 ülkeden 9 binden fazla katılımcı ve medya temsilcisinin yer aldığı kaydedilirken yaklaşık bin kişinin yabancı iş dünyasını, 2 bininin Rus iş dünyasını temsil ettiği belirtildi.