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https://sputniknews.com.tr/20230805/turkiyenin-en-buyuk-500-sirketi-aciklandi-1074393245.html
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi açıklandı
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi açıklandı
Bu yıl Capital500 ligine 128 yeni şirket katılırken, ilk 10 büyük şirket listesinde de önemli değişimler yaşandı. İlk sırasında Tüpraş yer alırken, Türk Hava... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T11:00+0300
2023-08-05T11:00+0300
özel şirket
ekonomi
türk hava yolları (thy)
tüpraş
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Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması Capital500’ün birincisi geçen yıl olduğu gibi yine Tüpraş olurken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü sırada yer aldı.Geçen yıl yine ikinci olan Türk Havayolları yerini korumuş olurken; geçen yıl üçüncü sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk yerini bir önceki sene olduğu gibi Petrol Ofisi’ne bıraktı.Capital500 listesinde enerji-petrol şirketlerinin ilk 10’daki tırmanışı da dikkat çekti. 2021’de 8’inci sıradaki Petrol Ofisi 5 basamak atlayarak 3’üncülüğe, 10’uncu sıradaki Star Rafineri 6 basamak atlayarak 4’üncülüğe, 9’uncu sıradaki Opet 4 basamak atlayarak 5’inciliğe, 11’inci sıradaki Shell&amp;Turcass da 4 basamak atlayarak 7’nciliğe çıktı.Sıralamada ilk 10’da yer alan şirketler karlılıklarıyla da dikkat çekiyor. Capital500’ün kârlılık şampiyonu THY, geçtiğimiz yıl yüzde 220 büyümesinin yanında 51 milyar 403 milyon TL kar elde etti. Zirvenin lideri Tüpraş da 39 milyar 876 milyon TL’lik kârıyla listenin ikinci en kârlı şirketi oldu.2021’de reelde yüzde 23’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 10,7 büyüdü. Hiç kuşkusuz enflasyondaki yükseliş şirketlerin cirosal büyümelerini doğrudan etkiledi. Üç haneli büyüme gerçekleştiren şirket sayısı 2020’de 11’ken 2021’de 103’e ulaşmıştı. 2022 yılındaysa bu sayı rekor bir artışla 285’e çıktı.Enflasyonla birlikte milyar TL’lik kulübün üye sayısı da hızla genişlemeye devam ediyor. Capital500 listesinde 10 milyar TL barajını geçen şirket sayısı 2021’de 81 iken 2022’de bu sayı 162 oldu. Listede 50 milyar TL barajını yakalayan şirket sayısıysa 11’den 31’e çıktı.
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özel şirket, türk hava yolları (thy), tüpraş, dolar/tl, ekonomi
özel şirket, türk hava yolları (thy), tüpraş, dolar/tl, ekonomi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi açıklandı

11:00 05.08.2023
© AA / Emin Mengüarslanİzmir Tüpraş
İzmir Tüpraş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA / Emin Mengüarslan
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Bu yıl Capital500 ligine 128 yeni şirket katılırken, ilk 10 büyük şirket listesinde de önemli değişimler yaşandı. İlk sırasında Tüpraş yer alırken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü oldu.
Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması Capital500’ün birincisi geçen yıl olduğu gibi yine Tüpraş olurken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü sırada yer aldı.
Geçen yıl yine ikinci olan Türk Havayolları yerini korumuş olurken; geçen yıl üçüncü sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk yerini bir önceki sene olduğu gibi Petrol Ofisi’ne bıraktı.
Capital500 listesinde enerji-petrol şirketlerinin ilk 10’daki tırmanışı da dikkat çekti. 2021’de 8’inci sıradaki Petrol Ofisi 5 basamak atlayarak 3’üncülüğe, 10’uncu sıradaki Star Rafineri 6 basamak atlayarak 4’üncülüğe, 9’uncu sıradaki Opet 4 basamak atlayarak 5’inciliğe, 11’inci sıradaki Shell&Turcass da 4 basamak atlayarak 7’nciliğe çıktı.
Sıralamada ilk 10’da yer alan şirketler karlılıklarıyla da dikkat çekiyor. Capital500’ün kârlılık şampiyonu THY, geçtiğimiz yıl yüzde 220 büyümesinin yanında 51 milyar 403 milyon TL kar elde etti. Zirvenin lideri Tüpraş da 39 milyar 876 milyon TL’lik kârıyla listenin ikinci en kârlı şirketi oldu.
2021’de reelde yüzde 23’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 10,7 büyüdü. Hiç kuşkusuz enflasyondaki yükseliş şirketlerin cirosal büyümelerini doğrudan etkiledi. Üç haneli büyüme gerçekleştiren şirket sayısı 2020’de 11’ken 2021’de 103’e ulaşmıştı. 2022 yılındaysa bu sayı rekor bir artışla 285’e çıktı.
Enflasyonla birlikte milyar TL’lik kulübün üye sayısı da hızla genişlemeye devam ediyor. Capital500 listesinde 10 milyar TL barajını geçen şirket sayısı 2021’de 81 iken 2022’de bu sayı 162 oldu. Listede 50 milyar TL barajını yakalayan şirket sayısıysa 11’den 31’e çıktı.
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