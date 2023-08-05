https://sputniknews.com.tr/20230805/suleyman-ozisik-hayatini-kaybetti-1074392553.html

Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Süleyman Özışık, 52 yaşında hayatını kaybetti. Özışık uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T10:24+0300

2023-08-05T10:24+0300

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türkiye

hadi özışık

süleyman özışık

ölüm

kanser

sedat peker

süleyman soylu

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Kansere yakalanan Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özışık’ın ölüm haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haklarında 'hakaret', 'iftira' ve 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımdan' suç duyurusunda bulunduğu, Süleyman Özışık'ın Sedat Peker ile Soylu arasında 'arabuluculuk yaptığı' iddiası gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Süleyman Özışık, köşe yazarlığını bırakmıştı.Süleyman Özışık kimdir?Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır’da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars’ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul’a gelip çalışmaya başladı. Askerlik görevinin ardından Akşam gazetesinde staj yaptı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. Daha sonra abisi Hadi Özışık ile birlikte kendi internet sitesini kurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230805/meteoroloji-tarih-verdi-uzmanlar-uyariyor-sicaklik-mevsim-normallerinin-uzerinde-1074391621.html

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