https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-savunma-bakani-soygu-ve-sanayi-bakani-manturovdan-toplanti-askerlere-devlet-odul-verildi-1074392700.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Sanayi Bakanı Manturov'dan toplantı: Askerlere devlet ödülü verildi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Sanayi Bakanı Manturov'dan toplantı: Askerlere devlet ödülü verildi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, özel askeri harekatın yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında devlet... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T10:36+0300
2023-08-05T10:36+0300
2023-08-05T11:14+0300
valeriy gerasimov
şoygu
sergey şoygu
rusya
dünya
ödül
denis manturov
rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Birleşik Kuvvetler Grubu karargahındaki toplantıya iki bakanlığın yönetimlerinin yanı sıra Rus savunma sanayii şirketlerinden temsilciler de katıldı.Bakanlığın yayınladığı videoda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.Şoygu, askerlere devlet ödülleri verdiDiğer yandan Şoygu, toplantı sırasında, Krasnıy Liman yönünde görev yapan ve cesur eylemler gerçekleştiren 'Tsentr' ('Merkez') askeri grubunun askerlerine devlet ödülleri takdim etti.Şoygu, "Sizleri hak ettiğiniz bu ödüller için tebrik ediyorum. Ülkemize, davamıza bundan sonra da inanç ve hakikatle hizmet edeceğinizden eminim. Herkese zafer, sağlık ve sağ salim eve dönüş temenni ediyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/ukraynali-diplomatlarin-yarisindan-fazlasi-gorevi-tamamlandiktan-sonra-ulkeye-donmeyi-reddetti-1074388928.html
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valeriy gerasimov, şoygu, sergey şoygu, rusya, ödül, denis manturov, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov
valeriy gerasimov, şoygu, sergey şoygu, rusya, ödül, denis manturov, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Sanayi Bakanı Manturov'dan toplantı: Askerlere devlet ödülü verildi
10:36 05.08.2023 (güncellendi: 11:14 05.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, özel askeri harekatın yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında devlet savunma siparişleriyle ilgili bir toplantı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Birleşik Kuvvetler Grubu karargahındaki toplantıya iki bakanlığın yönetimlerinin yanı sıra Rus savunma sanayii şirketlerinden temsilciler de katıldı.
Bakanlığın yayınladığı videoda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
Şoygu, askerlere devlet ödülleri verdi
Diğer yandan Şoygu, toplantı sırasında, Krasnıy Liman yönünde görev yapan ve cesur eylemler gerçekleştiren 'Tsentr' ('Merkez') askeri grubunun askerlerine devlet ödülleri takdim etti.
Şoygu, "Sizleri hak ettiğiniz bu ödüller için tebrik ediyorum. Ülkemize, davamıza bundan sonra da inanç ve hakikatle hizmet edeceğinizden eminim. Herkese zafer, sağlık ve sağ salim eve dönüş temenni ediyorum" dedi.