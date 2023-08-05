https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-savunma-bakani-soygu-ve-sanayi-bakani-manturovdan-toplanti-askerlere-devlet-odul-verildi-1074392700.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Sanayi Bakanı Manturov'dan toplantı: Askerlere devlet ödülü verildi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Sanayi Bakanı Manturov'dan toplantı: Askerlere devlet ödülü verildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, özel askeri harekatın yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında devlet... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T10:36+0300

2023-08-05T10:36+0300

2023-08-05T11:14+0300

valeriy gerasimov

şoygu

sergey şoygu

rusya

dünya

ödül

denis manturov

rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Birleşik Kuvvetler Grubu karargahındaki toplantıya iki bakanlığın yönetimlerinin yanı sıra Rus savunma sanayii şirketlerinden temsilciler de katıldı.Bakanlığın yayınladığı videoda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.Şoygu, askerlere devlet ödülleri verdiDiğer yandan Şoygu, toplantı sırasında, Krasnıy Liman yönünde görev yapan ve cesur eylemler gerçekleştiren 'Tsentr' ('Merkez') askeri grubunun askerlerine devlet ödülleri takdim etti.Şoygu, "Sizleri hak ettiğiniz bu ödüller için tebrik ediyorum. Ülkemize, davamıza bundan sonra da inanç ve hakikatle hizmet edeceğinizden eminim. Herkese zafer, sağlık ve sağ salim eve dönüş temenni ediyorum" dedi.

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valeriy gerasimov, şoygu, sergey şoygu, rusya, ödül, denis manturov, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov