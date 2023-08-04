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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/ukraynali-diplomatlarin-yarisindan-fazlasi-gorevi-tamamlandiktan-sonra-ulkeye-donmeyi-reddetti-1074388928.html
‘Ukraynalı diplomatların yarısından fazlası görevi tamamlandıktan sonra ülkeye dönmeyi reddetti’
‘Ukraynalı diplomatların yarısından fazlası görevi tamamlandıktan sonra ülkeye dönmeyi reddetti’
Ukrayna medyası, yurt dışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yarısından fazlasının görev süresi sona erdikten sonra ülkeye dönmeyi reddettiğini belirtti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T23:00+0300
2023-08-04T23:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
diplomat
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Zerkalo Nedeli sitesinin haberinde, “2022’in başından bu yana, Ukrayna’nın yurtdışındaki büyükelçiliklerin çalışanlarının yüzde 40 ilâ 60’ı dönmedi, lakin uygulamada bu rakamlar daha fazla olabilir” ifadelerine yer verildi.ABD’deki diplomatik misyonlardan geçen yıl yaklaşık 20 kişinin dönmesi gerektiği, ama tek bir diplomatın dönmediği ifade edilirken temel sebepler olarak mali sorun ve Ukrayna’da iş sorunu, seferber edilme riski ve ülkelerine dönünce bir daha yurtdışına çıkamama korkusu gösterildi.Haberde, “Her zaman ülkenin çıkarlarını savunma mücadelesinin ön saflarında durması gereken diplomatların ülkeye geri dönmemesi, ülkenin geleceğine inanmadıkları anlamına geliyor. Bu, Ukrayna toplumu için olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de bir indikatör. Bu durum, ülke liderinin büyükelçiler toplantısında bahsettiği, Ukraynalıları evlerine geri getirme amacına ulaşılmasına hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Diplomatların kendileri geri dönmek istemiyorsa ABD, Almanya, Polonya, Çekya’ya kaçan milyonlarca Ukraynalının geri dönmesine nasıl yardımcı olacak?” ifadelerine yer verildi.Yazıda, “Çok sayıda kalifiye uzmanın Ukrayna'ya dönmeme kararı, devletin ve diplomatik servisinin başarısızlığını gösteren bir felaket” denildi.
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ukrayna, diplomat

‘Ukraynalı diplomatların yarısından fazlası görevi tamamlandıktan sonra ülkeye dönmeyi reddetti’

23:00 04.08.2023
© AFP 2023Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023
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Ukrayna medyası, yurt dışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yarısından fazlasının görev süresi sona erdikten sonra ülkeye dönmeyi reddettiğini belirtti.
Zerkalo Nedeli sitesinin haberinde, “2022’in başından bu yana, Ukrayna’nın yurtdışındaki büyükelçiliklerin çalışanlarının yüzde 40 ilâ 60’ı dönmedi, lakin uygulamada bu rakamlar daha fazla olabilir” ifadelerine yer verildi.
ABD’deki diplomatik misyonlardan geçen yıl yaklaşık 20 kişinin dönmesi gerektiği, ama tek bir diplomatın dönmediği ifade edilirken temel sebepler olarak mali sorun ve Ukrayna’da iş sorunu, seferber edilme riski ve ülkelerine dönünce bir daha yurtdışına çıkamama korkusu gösterildi.
Haberde, “Her zaman ülkenin çıkarlarını savunma mücadelesinin ön saflarında durması gereken diplomatların ülkeye geri dönmemesi, ülkenin geleceğine inanmadıkları anlamına geliyor. Bu, Ukrayna toplumu için olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de bir indikatör. Bu durum, ülke liderinin büyükelçiler toplantısında bahsettiği, Ukraynalıları evlerine geri getirme amacına ulaşılmasına hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Diplomatların kendileri geri dönmek istemiyorsa ABD, Almanya, Polonya, Çekya’ya kaçan milyonlarca Ukraynalının geri dönmesine nasıl yardımcı olacak?” ifadelerine yer verildi.
Yazıda, “Çok sayıda kalifiye uzmanın Ukrayna'ya dönmeme kararı, devletin ve diplomatik servisinin başarısızlığını gösteren bir felaket” denildi.
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