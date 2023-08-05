https://sputniknews.com.tr/20230805/rusya-disisleri-kievin-kerc-bogazinda-sivil-tankere-duzenledigi-saldiriyi-kararlilikla-kiniyoruz-1074404103.html

Rusya Dışişleri: Kiev'in Kerç Boğazı’nda sivil tankere düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz

Rusya Dışişleri: Kiev'in Kerç Boğazı’nda sivil tankere düzenlediği saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kiev rejiminin Kerç Boğazı bölgesinde bir sivil Rus tankerine düzenlediği saldırıyı kararlılıkla... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T20:34+0300

2023-08-05T20:34+0300

2023-08-05T20:35+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, kurumun sitesinde yayınlanan bir açıklamayla Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bir Rus sivil tankerine insansız botla saldırmasına tepki gösterdi.“Mürettebata yönelik ölüm tehdidinin yanı sıra geniş çaplı bir çevre felaketi tehdidi de taşıyan sivil bir gemiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” diyen Zaharova, Batı ve uluslararası kuruluşlar tarafından kınanmayan Kiev rejiminin giderek yeni yöntemler kullandığını ve bu kez Karadeniz'e uzandığını ifade etti.Rus diplomat, “Bu tür barbarca eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz, bu eylemler karşılıksız kalmayacak, mimarları ve uygulayıcıları kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır” vurgusunu yaptı.Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Ukrayna ordusunun bu sabah Kerç Boğazı'ndaki 'Sig' adlı tankere insansız botla saldırdığını, geminin sağ tarafında makine dairesinin bulunduğu noktada delik açıldığını duyurmuştu. Gemide yakıt sızıntısı olmadığı ve çevre kirlenme tehlikesinin bulunmadığını bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html

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