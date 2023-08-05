https://sputniknews.com.tr/20230805/imamoglu-kilicdaroglunun-memleketi-tunceliye-gidiyor-1074398435.html

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor

CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T15:46+0300

2023-08-05T15:46+0300

2023-08-05T15:46+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

tunceli

elazığ

değişim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

genel seçim

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28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli’yle başlıyor. 7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli’ye gidecek. İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230805/chpli-ust-duzey-yonetici-kilicdaroglu-tabani-olaganustu-heyecanlandiracak-bir-aciklama-yapacak-1074395557.html

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, tunceli, elazığ, değişim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim