https://sputniknews.com.tr/20230805/imamoglu-kilicdaroglunun-memleketi-tunceliye-gidiyor-1074398435.html
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor
CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T15:46+0300
2023-08-05T15:46+0300
2023-08-05T15:46+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
tunceli
elazığ
değişim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
genel seçim
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28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli’yle başlıyor. 7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli’ye gidecek. İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230805/chpli-ust-duzey-yonetici-kilicdaroglu-tabani-olaganustu-heyecanlandiracak-bir-aciklama-yapacak-1074395557.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, tunceli, elazığ, değişim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, tunceli, elazığ, değişim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor
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CHP’de devam eden değişim tartışmalarının öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gidiyor.
28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli’yle başlıyor. 7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli’ye gidecek. İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.