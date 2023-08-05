https://sputniknews.com.tr/20230805/chpli-ust-duzey-yonetici-kilicdaroglu-tabani-olaganustu-heyecanlandiracak-bir-aciklama-yapacak-1074395557.html

CHP'li üst düzey yönetici: Kılıçdaroğlu, tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak

CHP'li üst düzey yönetici: Kılıçdaroğlu, tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak

Gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'li bir üst düzey yöneticinin kendisine aktardığı kulis bilgisini paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabanını... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T13:30+0300

2023-08-05T13:30+0300

2023-08-05T13:30+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

açıklama

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TV100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade programında gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'ye yönelik kulis bilgisi paylaştı.Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, açıklama