https://sputniknews.com.tr/20230805/chpli-ust-duzey-yonetici-kilicdaroglu-tabani-olaganustu-heyecanlandiracak-bir-aciklama-yapacak-1074395557.html
CHP'li üst düzey yönetici: Kılıçdaroğlu, tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak
CHP'li üst düzey yönetici: Kılıçdaroğlu, tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak
Gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'li bir üst düzey yöneticinin kendisine aktardığı kulis bilgisini paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabanını... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T13:30+0300
2023-08-05T13:30+0300
2023-08-05T13:30+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
açıklama
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TV100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade programında gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'ye yönelik kulis bilgisi paylaştı.Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, açıklama
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, açıklama
CHP'li üst düzey yönetici: Kılıçdaroğlu, tabanı olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak
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Gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'li bir üst düzey yöneticinin kendisine aktardığı kulis bilgisini paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabanını heyecanladıracak bir açıklama yapacağını belirtti.
TV100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade programında gazeteci Cansu Canan Özgen, CHP'ye yönelik kulis bilgisi paylaştı.
Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:
"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.
Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."