https://sputniknews.com.tr/20230805/gazeteci-suleyman-ozisik-son-yolculuguna-ugurlandi-1074402729.html

Gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Süleyman Özışık'ın cenazesi toprağa verildi. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T19:01+0300

2023-08-05T19:01+0300

2023-08-05T19:01+0300

yaşam

süleyman özışık

cenaze

türkiye

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Özışık için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.Törende taziyeleri, Süleyman Özışık'ın eşi Serpil Özışık, annesi Cemile Özışık, kardeşleri Hadi ve Baki Özışık ile çocukları kabul etti.Hadi Özışık, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Biz 7 kardeşiz, 6 erkek kardeşiz, en küçüğümüzü kaybettik. Çok gururluydu Süleyman. Hastalandığını ağabeylerine bile bildirmeyen, 'Aman ben onlara yük olmayayım' diye bize bir şey yansıtmayacak kadar gururluydu" diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedavi sürecindeki gayretlerine işaret eden Özışık, "İlgilenen hocalar, hemşireler ve tüm ekip, Süleyman'la orada hastalık sürecinde aile oldular. Bu acıyı biz ne kadar çekiyorsak, bugün onlar da aynı acı içerisinde, üzüldüler. O bizim canımız, yoldaşımızdı. Kurban olduğum Allah böyle istedi. Allah gani gani rahmet eylesin" sözlerini kullandı.Süleyman Özışık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.Iğdır'da 1 Mart 1971'de doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışmaya başladı.Özışık, medya dünyasına Akşam gazetesinde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet gazetesinde 7 yıl çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile "internethaber.com" adlı haber sitesini kurdu.2005'te "sonsayfa.com" isimli haber sitesini çevrem içi e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230805/suleyman-ozisik-hayatini-kaybetti-1074392553.html

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süleyman özışık, cenaze, türkiye