https://sputniknews.com.tr/20230805/cinde-sel-10-olu-18-kayip-1074405832.html
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp
Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T22:26+0300
2023-08-05T22:26+0300
2023-08-05T22:26+0300
dünya
çin
hebei
şiddetli yağış
sel
sel felaketi
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Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230803/cinin-hibey-eyaletinde-sel-nedeniyle-12-milyon-kisi-tahliye-edildi-1074353225.html
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çin, hebei, şiddetli yağış, sel, sel felaketi
çin, hebei, şiddetli yağış, sel, sel felaketi
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp
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Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.
Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı.
Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.