https://sputniknews.com.tr/20230805/cinde-sel-10-olu-18-kayip-1074405832.html

Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp

Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp

Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T22:26+0300

2023-08-05T22:26+0300

2023-08-05T22:26+0300

dünya

çin

hebei

şiddetli yağış

sel

sel felaketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074405542_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_44307b6c3dc25ccb09d675b8731ab0a3.jpg

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230803/cinin-hibey-eyaletinde-sel-nedeniyle-12-milyon-kisi-tahliye-edildi-1074353225.html

çin

hebei

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, hebei, şiddetli yağış, sel, sel felaketi