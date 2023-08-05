https://sputniknews.com.tr/20230805/cem-garipoglunun-kardesi-sakine-garipogluna-ait-oldugu-one-surulen-paylasim-tartisma-yaratti-1074396921.html
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım tartışma yarattı
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım tartışma yarattı
2009 yılında vahşice ve acımasızca katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T14:27+0300
2023-08-05T14:27+0300
2023-08-05T14:53+0300
cem garipoğlu
türkiye
sadist
cinayet
vahşet
münevver karabulut
otopsi
adli tıp kurumu
sperm
tecavüz
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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak ile aynı karede yer aldığı fotoğrafları yayılan, katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu.Sakine Garipoğlu'nun eleştirilmesinin başlıca sebebi, birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmalarıydı.Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla birlikte Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken; kız kardeş Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı iddia edilen paylaşım tartışma yarattı.Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi. Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ve tüyler ürperten manidar paylaşım sosyal mecralarda yayıldı ve binlerce kullanıcı duruma tepkisini gösterdi.Ne olmuştu?Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi.DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlendi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.
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münevver karabulut cinayeti nasıl işlendi, münevver karabulut nasıl öldü, münevver karabulut nasıl öldürüldü, münevver karabulut otopsi raporu
münevver karabulut cinayeti nasıl işlendi, münevver karabulut nasıl öldü, münevver karabulut nasıl öldürüldü, münevver karabulut otopsi raporu
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım tartışma yarattı
14:27 05.08.2023 (güncellendi: 14:53 05.08.2023) Abone ol
2009 yılında vahşice ve acımasızca katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir paylaşım Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sakine Garipoğlu, son olarak ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak ile aynı karede yer aldığı fotoğrafları yayılan, katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sakine Garipoğlu'nun eleştirilmesinin başlıca sebebi, birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmalarıydı.
Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla birlikte Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken; kız kardeş Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı iddia edilen paylaşım tartışma yarattı.
Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi. Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ve tüyler ürperten manidar paylaşım sosyal mecralarda yayıldı ve binlerce kullanıcı duruma tepkisini gösterdi.
Ne olmuştu?
Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi.
DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlendi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.