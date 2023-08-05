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https://sputniknews.com.tr/20230805/aglatan-dolandiricilik-hem-parasini-aldilar-hem-de-kredi-cektiler-320-bin-tlsi-gitti-1074398334.html
Ağlatan dolandırıcılık: Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler, 320 bin TL’si gitti
Ağlatan dolandırıcılık: Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler, 320 bin TL’si gitti
Mersin’de bir kadının telefonunu hackleyerek bilgilerine ulaşan dolandırıcılık çetesi, farklı bankaların isimlerini kullanarak aramalar gerçekleştirip önce 250... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T16:41+0300
2023-08-05T16:41+0300
dolandırıcılık
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Dolandırıcılar Mersin’de telefonunu hackleyip, banka şube numaralarına benzer numaralardan aradıkları 46 yaşındaki Hatice Aktaş’ı 70 bin lirası kredi olmak üzere yaklaşık 320 bin lirasını dolandırdı."Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Aktaş, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Yaşananların şokunu halen üzerinden atamayan Hatice Aktaş, "Salı günü ayın birinde beni bankadan aradılar. ’Hesabınızdan 10 bin TL gidiyor, bu işlem size mi ait?’ dediler, ’Hayır’ dedim. O arada sesli yanıt sistemi ’Müşteri temsilcisine bağlıyorum, hesaplarını koruma altına alacağız’ denildi. Müşteri temsilcisi adımı söyledi, ’Koruma altına alıyoruz’ dedi, sonra diğer banka aradı. Onunla konuşurken de diğer bir banka aradı. Bankalardaki hesaplarımdan yüklü miktardaki paralarımı aldılar, bir de bana kredi çektirdiler. Kredi işlemleri uzadı, orada kredi vermiyor banka, ama uğraştıkça uğraştırdılar. Neden dedim, ’Çünkü hesaplarınız blokelenmiş, Merkez Bankası tarafından sizi güvence altına alıyoruz, bir kaybınız yok rahat olun, kurtardık sizi" dediler. Rusya’dan 7 kez giriş yapılmış deyip diğer çalıştığım banka hesaplarıma borçlarımı söylediler" diye konuştu.'Allah aşkına beni yaktılar siz de yanmayın'3-3,5 saat kendisinin oyalandığına dikkat çeken Ataş, fırsat vermeden bankaların peş peşe aradığını IBAN’larının değişeceğini söylediklerini aktardı.Dolandırıldığı için gözyaşı döken Aktaş, "Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin. Kredilerimi ödeyemem, evimi geçindiremem, ben mahvoldum. Borçlarımı söyledi, kredi kartıma olan borcumu söyledi, her şeyi biliyor. Banka diye konuştum, bankadan arıyoruz dedi. Hesaplarınız çalınmış, kopyalanmış, güvenli çıkış yapın, bunlara itibar etmeyin dedi, resmen banka. Bütün bankalardaki paraları en son bankaya toplamış, benim adıma olan oradan kendilerine göndermiş. Paranız garanti altında, güvence altında, benim haberim olmadan oraya göndermiş. Nasıl gönderebilir, nasıl benim telefonumu hackleyebilir. Allah aşkına beni yaktılar, siz de yanmayın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230805/erken-emekli-olmak-isteyenler-icin-2008-oncesi-ve-sonrasina-dikkat-1074394665.html
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Ağlatan dolandırıcılık: Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler, 320 bin TL’si gitti
Ağlatan dolandırıcılık: Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler, 320 bin TL’si gitti
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, mersin, numara, telefon, telefon görüşmesi, video
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, mersin, numara, telefon, telefon görüşmesi, video

Ağlatan dolandırıcılık: Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler, 320 bin TL’si gitti

16:41 05.08.2023
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Mersin’de bir kadının telefonunu hackleyerek bilgilerine ulaşan dolandırıcılık çetesi, farklı bankaların isimlerini kullanarak aramalar gerçekleştirip önce 250 bin TL’sini dolandırdı, ardından da adına 70 bin TL kredi çekti. Zor duruma düşen ve toplamda 320 bin TL dolandırılan kadın, gözyaşlarını tutamadı.
Dolandırıcılar Mersin’de telefonunu hackleyip, banka şube numaralarına benzer numaralardan aradıkları 46 yaşındaki Hatice Aktaş’ı 70 bin lirası kredi olmak üzere yaklaşık 320 bin lirasını dolandırdı.
"Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Aktaş, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yaşananların şokunu halen üzerinden atamayan Hatice Aktaş, "Salı günü ayın birinde beni bankadan aradılar. ’Hesabınızdan 10 bin TL gidiyor, bu işlem size mi ait?’ dediler, ’Hayır’ dedim. O arada sesli yanıt sistemi ’Müşteri temsilcisine bağlıyorum, hesaplarını koruma altına alacağız’ denildi. Müşteri temsilcisi adımı söyledi, ’Koruma altına alıyoruz’ dedi, sonra diğer banka aradı. Onunla konuşurken de diğer bir banka aradı. Bankalardaki hesaplarımdan yüklü miktardaki paralarımı aldılar, bir de bana kredi çektirdiler. Kredi işlemleri uzadı, orada kredi vermiyor banka, ama uğraştıkça uğraştırdılar. Neden dedim, ’Çünkü hesaplarınız blokelenmiş, Merkez Bankası tarafından sizi güvence altına alıyoruz, bir kaybınız yok rahat olun, kurtardık sizi" dediler. Rusya’dan 7 kez giriş yapılmış deyip diğer çalıştığım banka hesaplarıma borçlarımı söylediler" diye konuştu.

'Allah aşkına beni yaktılar siz de yanmayın'

3-3,5 saat kendisinin oyalandığına dikkat çeken Ataş, fırsat vermeden bankaların peş peşe aradığını IBAN’larının değişeceğini söylediklerini aktardı.
Dolandırıldığı için gözyaşı döken Aktaş, "Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin. Kredilerimi ödeyemem, evimi geçindiremem, ben mahvoldum. Borçlarımı söyledi, kredi kartıma olan borcumu söyledi, her şeyi biliyor. Banka diye konuştum, bankadan arıyoruz dedi. Hesaplarınız çalınmış, kopyalanmış, güvenli çıkış yapın, bunlara itibar etmeyin dedi, resmen banka. Bütün bankalardaki paraları en son bankaya toplamış, benim adıma olan oradan kendilerine göndermiş. Paranız garanti altında, güvence altında, benim haberim olmadan oraya göndermiş. Nasıl gönderebilir, nasıl benim telefonumu hackleyebilir. Allah aşkına beni yaktılar, siz de yanmayın" ifadelerini kullandı.
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