https://sputniknews.com.tr/20230805/erken-emekli-olmak-isteyenler-icin-2008-oncesi-ve-sonrasina-dikkat-1074394665.html
Erken emekli olmak isteyenler için 2008 öncesi ve sonrasına dikkat
Erken emekli olmak isteyenler için 2008 öncesi ve sonrasına dikkat
Askerlik ve doğum borçlanması hakkı bulunanlar bu süreleri borçlanarak prim günlerine ekletilebiliyor. Bu süreçte nelere dikkat edilmeli, hangi yollar... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T12:52+0300
2023-08-05T12:52+0300
2023-08-05T12:52+0300
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
eyt
eyt emekli zammı
ekonomi
askerlik
borçlanma
prim
prim borcu
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Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle işçi, memur, esnaf ve diğerleri bakımından, 2023 yılında emekli aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 828 bin 555’e ulaştı. 2022’nin tamamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişiydi. Tüm bunların yanı sıra milyonlarca çalışan da erkenden emekli olmanın formüllerini arıyor. Bu kapsamda kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması en bilinen iki yol. Ancak asgari ücrete Temmuz ayında gelen zam sonrası hem doğum hem de askerlik borçlanmasına da zam gelmişti. Çalışanlar bu artışın ardından 'borçlanma asgariden mi tavandan mı yapılmalı?' sorusuna yanıt ararken detaylar ortaya çıktı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, askerlik ve doğum borçlanması yapılırken fayda maliyet analizi yapılması gerektiği kaydedildi. Prim günü eksik değil ve sigorta başlangıcını öne çekmiyorsa borçlanma yapmaya gerek olmadığı ifade edildi. Ancak prim günü eksik olan ve borçlanma yaptıklarında emeklilik tarihini öne çekme hakkı bulunanların askerlik borçlanması yaptığında, askerlik dönemi 2000 öncesinde ise asgari tutar üzerinden prim yatırmalarının daha avantajlı olacağı belirtildi. 2008 sonrası askerlik sürelerini borçlananların asgari ücret üzerinden mi yoksa daha yüksek ücret üzerinden mi prim yatırmaları gerektiği ise 2008 sonrası ücret düzeylerine göre değişiyor. 2008 sonrasındaki çalışma sürelerinde primler asgari ücret üzerinden yatırılmışsa askerlik borçlanması da asgari ücret üzerinden yapılabiliyor. Yüksek ücretle çalışmış olanların 2008 sonrasındaki askerlik sürelerini asgari ücret üzerinden yatırmaları halinde emekli aylıkları artmak yerine azalıyor. Askerlik borçlanmasını mutlaka yapması gerekenler için, 'en azından asgari ücretin iki katı tutarında kazanç üzerinden prim yatırmaları gerektiği' uyarısı yapılıyor. Asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren arttığından 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 gün için ödenmesi gereken prim 143 TL ile bin 73 TL arasında değişiyor.Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar 8 aylık kısa dönem için 34 bin 341 TL, 18 aylık uzun dönem için de 77 bin 267 TL ödemek durumunda. Askerlik sürelerinin tamamını borçlanmaya ise gerek yok. İhtiyaç kadar sürenin borçlanılması yeterli oluyor.
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, eyt, eyt emekli zammı, askerlik, borçlanma, prim, prim borcu, doğum, ssk, bağ-kur, sigorta
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, eyt, eyt emekli zammı, askerlik, borçlanma, prim, prim borcu, doğum, ssk, bağ-kur, sigorta
Erken emekli olmak isteyenler için 2008 öncesi ve sonrasına dikkat
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Askerlik ve doğum borçlanması hakkı bulunanlar bu süreleri borçlanarak prim günlerine ekletilebiliyor. Bu süreçte nelere dikkat edilmeli, hangi yollar izlenmeli?
Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle işçi, memur, esnaf ve diğerleri bakımından, 2023 yılında emekli aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 828 bin 555’e ulaştı. 2022’nin tamamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişiydi.
Tüm bunların yanı sıra milyonlarca çalışan da erkenden emekli olmanın formüllerini arıyor. Bu kapsamda kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması en bilinen iki yol. Ancak asgari ücrete Temmuz ayında gelen zam sonrası hem doğum hem de askerlik borçlanmasına da zam gelmişti. Çalışanlar bu artışın ardından 'borçlanma asgariden mi tavandan mı yapılmalı?' sorusuna yanıt ararken detaylar ortaya çıktı.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, askerlik ve doğum borçlanması yapılırken fayda maliyet analizi yapılması gerektiği kaydedildi. Prim günü eksik değil ve sigorta başlangıcını öne çekmiyorsa borçlanma yapmaya gerek olmadığı ifade edildi. Ancak prim günü eksik olan ve borçlanma yaptıklarında emeklilik tarihini öne çekme hakkı bulunanların askerlik borçlanması yaptığında, askerlik dönemi 2000 öncesinde ise asgari tutar üzerinden prim yatırmalarının daha avantajlı olacağı belirtildi. 2008 sonrası askerlik sürelerini borçlananların asgari ücret üzerinden mi yoksa daha yüksek ücret üzerinden mi prim yatırmaları gerektiği ise 2008 sonrası ücret düzeylerine göre değişiyor.
2008 sonrasındaki çalışma sürelerinde primler asgari ücret üzerinden yatırılmışsa askerlik borçlanması da asgari ücret üzerinden yapılabiliyor. Yüksek ücretle çalışmış olanların 2008 sonrasındaki askerlik sürelerini asgari ücret üzerinden yatırmaları halinde emekli aylıkları artmak yerine azalıyor. Askerlik borçlanmasını mutlaka yapması gerekenler için, 'en azından asgari ücretin iki katı tutarında kazanç üzerinden prim yatırmaları gerektiği' uyarısı yapılıyor. Asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren arttığından 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 gün için ödenmesi gereken prim 143 TL ile bin 73 TL arasında değişiyor.
Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar 8 aylık kısa dönem için 34 bin 341 TL, 18 aylık uzun dönem için de 77 bin 267 TL ödemek durumunda. Askerlik sürelerinin tamamını borçlanmaya ise gerek yok. İhtiyaç kadar sürenin borçlanılması yeterli oluyor.