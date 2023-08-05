https://sputniknews.com.tr/20230805/abdde-alti-eski-polisten-iki-siyah-amerikaliya-iskence-itirafi-1074390527.html

ABD'de altı eski polisten iki siyah Amerikalıya işkence itirafı

ABD'de altı eski polisten iki siyah Amerikalıya işkence itirafı

ABD’nin Mississippi eyaletinde altı eski polis memuru, siyah Amerikalı iki kişiye işkence yaptıkları suçlamalarını kabul etti. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T03:00+0300

2023-08-05T03:00+0300

2023-08-05T03:00+0300

dünya

abd

siyahlar

siyahlara polis şiddeti

mississippi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057437216_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5cd833b029405a7a338645d8e4f6f9e.jpg

ABD’nin Mississippi eyaletinde siyahi 32 yaşındaki Micheal Jenkins ve 35 yaşındaki Eddie Parker’a silah, şok cihazı ve yumrukla şiddet uygulayan 6 eski polis memuru bugün hakim karşısına çıktı.Mahkeme, 2 siyahiye işkence eden 6 polis memuruna insan haklarını ihlal etmek, silah kullanmak ve haklardan yoksun bırakma suçlamaları dahil 16 suçlama yöneltti. Eski polis memuru 52 yaşındaki Baş Müfettiş Brett McAlpin, 28 yaşındaki Narkotik Müfettişi Christian Dedmon, 46 yaşındaki Teğmen Jeffrey Middleton, 31 yaşındaki Polis Yardımcısı Hunter Elward, 27 yaşındaki Polis Yardımcısı Danil Opdyke ve 31 yaşındaki Narkotik Müfettişi Joshua Hartfield, 2 siyahi kişiye işkence yaptıkları suçlamalarını kabul etti.Saatlerce işkence etmişlerSöz konusu 6 eski polis memurunun 24 Ocak'ta Mississippi’nin Braxton kasabasında iki siyahi erkeğin evine girdiği, daha sonra onları kelepçelediği ve iki saatten fazla süre şiddet uyguladığı belirtildi.Polis memurlarının iki adamı şok tabancası kullanarak defalarca dövdüğü ve ırkçı hakaretlerde bulundukları, bir polis memurunun da Jenkins'e ateş açarak ağzından ve çenesinden yaraladığı ifade edildi.Polis memurlarına tepkiABD'li avukat Darren J LaMarca ise olay hakkında, “Bu eski kolluk görevlileri, pek çok kişinin gurur ve onurla taktığı rozeti lekeleyen iğrenç ve ahlaksız şiddet eylemlerinde bulundular. Yeminlerini bozdular ve bizi korumaya yemin ettikleri birer suçlulara dönüştüler” dedi.Başsavcı Merrick Garland de 6 eski polis memurunun 'kurbanlarına işkence yaptığını ve onlara tarif edilemez zararlar verdiğini' söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/tupac-shakur-cinayetinde-yeni-gelisme-bir-evde-arama-emri-cikarildi-1073691695.html

mississippi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, siyahlar, siyahlara polis şiddeti, mississippi