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Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme: Bir evde arama emri çıkarıldı
Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme: Bir evde arama emri çıkarıldı
Hip-hop tarihindeki en yüksek profilli çözülmemiş gizemlerden biri olmaya devam eden Tupac Shakur cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında bir evde arama emri... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T09:57+0300
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dünya
abd
tupac shakur
cinayet
notorious b.i.g.
christopher wallace
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Bugüne kadar hiçbir tutuklamanın yapılmadığı Tupac Shakur cinayetinde, yetkililer, Las Vegas bölgesindeki bir konutta arama emri çıkardı.Las Vegas Büyükşehir Polis Departmanı (LVMPD), aramanın 17 Temmuz 2023'te Henderson, Nevada'da yapıldığını doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi:"LVMPD, devam eden Tupac Shakur cinayet soruşturmasının bir parçası olarak 17 Temmuz 2023'te Henderson, Nevada'da bir arama emrinin tebliğ edildiğini doğrulayabilir. Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız." Müzik endüstrisine yaptığı katkılarla ve protest duruşuyla tanınan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta vurulduktan 6 gün sonra, tedavi gördüğü hastanede 25 yaşında hayatını kaybetti. Dönemin önde gelen yapımcılarından Suge Knight ile katıldıkları boks maçının ardından eğlenmek üzere bir mekana doğru yola çıkan ikili, siyah bir sedanla Las Vegas Bulvarı'nda ilerlerken, beyaz bir Cadillac'tan ateşlenen silahlarla pusuya düşürülmüştü.Tupac'ın öldürülmesinden birkaç ay sonra ise, 9 Mart 1997'de ise Notorious B.I.G. olarak bilinen rapçi Christopher Wallace, Los Angeles, California'da vurularak öldürüldü.İkili hayattalarken aralarında devam eden polemik ve 'Doğu-Batı yakası kavgaları' nedeniyle, B.I.G'in ölümünün Tupac cinayetiyle bağlantılı olduğuna inanıldı. Ancak aynı Tupac cinayetinde olduğu gibi, bu cinayet de henüz çözülemedi.
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abd, tupac shakur, cinayet, notorious b.i.g., christopher wallace
abd, tupac shakur, cinayet, notorious b.i.g., christopher wallace

Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme: Bir evde arama emri çıkarıldı

09:57 19.07.2023
© Fotoğraf : Billboard Tupac Shakur
 Tupac Shakur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Fotoğraf : Billboard
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Hip-hop tarihindeki en yüksek profilli çözülmemiş gizemlerden biri olmaya devam eden Tupac Shakur cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında bir evde arama emri çıkarıldığı öğrenildi.
Bugüne kadar hiçbir tutuklamanın yapılmadığı Tupac Shakur cinayetinde, yetkililer, Las Vegas bölgesindeki bir konutta arama emri çıkardı.
Las Vegas Büyükşehir Polis Departmanı (LVMPD), aramanın 17 Temmuz 2023'te Henderson, Nevada'da yapıldığını doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi:
"LVMPD, devam eden Tupac Shakur cinayet soruşturmasının bir parçası olarak 17 Temmuz 2023'te Henderson, Nevada'da bir arama emrinin tebliğ edildiğini doğrulayabilir. Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız."
Müzik endüstrisine yaptığı katkılarla ve protest duruşuyla tanınan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta vurulduktan 6 gün sonra, tedavi gördüğü hastanede 25 yaşında hayatını kaybetti.
Dönemin önde gelen yapımcılarından Suge Knight ile katıldıkları boks maçının ardından eğlenmek üzere bir mekana doğru yola çıkan ikili, siyah bir sedanla Las Vegas Bulvarı'nda ilerlerken, beyaz bir Cadillac'tan ateşlenen silahlarla pusuya düşürülmüştü.
Tupac'ın öldürülmesinden birkaç ay sonra ise, 9 Mart 1997'de ise Notorious B.I.G. olarak bilinen rapçi Christopher Wallace, Los Angeles, California'da vurularak öldürüldü.
İkili hayattalarken aralarında devam eden polemik ve 'Doğu-Batı yakası kavgaları' nedeniyle, B.I.G'in ölümünün Tupac cinayetiyle bağlantılı olduğuna inanıldı. Ancak aynı Tupac cinayetinde olduğu gibi, bu cinayet de henüz çözülemedi.
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