https://sputniknews.com.tr/20230804/yakalanan-dilenci-gunluk-500-lira-kazaniyorum-10-dakika-sonra-dilenmeye-devam-edecegim-1074380832.html

Yakalanan dilenci: Günlük 500 lira kazanıyorum, 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğim

Yakalanan dilenci: Günlük 500 lira kazanıyorum, 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğim

Tekirdağ'da denetimlerde halkın duygularını sömüren dilencilerden bin 400 TL para çıktı. Yakalanan bir dilenci, günde 400-500 lira kazandığını kazandığını... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T17:23+0300

2023-08-04T17:23+0300

2023-08-04T17:23+0300

türkiye

tekirdağ

dilenci

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, zabıta tarafından yakalandı.Dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini belirtirken, başka bir dilenci ise günde 400-500 TL arası para kazandığını anlattı. Yakalanan dilenciler Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğüne getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Dilenciler, dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasından çıkan bin 400 TL kamuya geçirilmek üzere encümene havale edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230614/dilencinin-uzerinden-34-bin-lira-nakit-cikti-1072441339.html

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, dilenci