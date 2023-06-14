https://sputniknews.com.tr/20230614/dilencinin-uzerinden-34-bin-lira-nakit-cikti-1072441339.html

Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı

Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı

Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:04+0300

2023-06-14T15:04+0300

2023-06-14T15:05+0300

dilenci

gaziantep

türkiye

para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072441161_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_fd9bd448c33894b4058fc0c7b149175a.jpg

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydıDilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/taksimde-dilenci-operasyonu-1071556711.html

gaziantep

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilenci, gaziantep, para