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https://sputniknews.com.tr/20230614/dilencinin-uzerinden-34-bin-lira-nakit-cikti-1072441339.html
Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı
Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı
Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydıDilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/taksimde-dilenci-operasyonu-1071556711.html
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dilenci, gaziantep, para
dilenci, gaziantep, para

Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı

15:04 14.06.2023 (güncellendi: 15:05 14.06.2023)
© İHADilencinin üzerinden çıkan 34 bin lira
Dilencinin üzerinden çıkan 34 bin lira - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA
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Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı

Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.
Taksim'de dilenci operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
TÜRKİYE
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