https://sputniknews.com.tr/20230614/dilencinin-uzerinden-34-bin-lira-nakit-cikti-1072441339.html
Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı
Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı
Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:04+0300
2023-06-14T15:04+0300
2023-06-14T15:05+0300
dilenci
gaziantep
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydıDilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/taksimde-dilenci-operasyonu-1071556711.html
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dilenci, gaziantep, para
Dilencinin üzerinden 34 bin lira nakit çıktı
15:04 14.06.2023 (güncellendi: 15:05 14.06.2023) Abone ol
Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.
Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı
Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.