https://sputniknews.com.tr/20230525/taksimde-dilenci-operasyonu-1071556711.html
Taksim'de dilenci operasyonu
Taksim'de dilenci operasyonu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta aracına bindirilirken... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:17+0300
2023-05-25T13:17+0300
2023-05-25T13:41+0300
türkiye
taksim
dilenci
istiklal caddesi
operasyon
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071557997_14:0:1159:644_1920x0_80_0_0_09eb2ebbaf4721fb618d4ddb29b515a6.png
Beyoğlu TaksimMeydanı ve İstiklal Caddesi civarında gelen turistleri rahatsız ettiği görülen dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı görülen dilenciler yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş olayla ilgili şunları söyledi, "Ağabey sabah saat 7'de buradalar. 7'de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önde geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/tekirdagda-dilencilik-yapan-kadinin-kucagindaki-bebegi-oyuncak-ayi-cikti-1067627320.html
türkiye
taksim
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071557997_157:0:1016:644_1920x0_80_0_0_4dd70e4688dfa3cb3f13e2efb53acd13.png
Taksim'de dilenci operasyonu
Taksim'de dilenci operasyonu
2023-05-25T13:17+0300
true
PT0M21S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, dilenci, istiklal caddesi, operasyon, video
taksim, dilenci, istiklal caddesi, operasyon, video
Taksim'de dilenci operasyonu
13:17 25.05.2023 (güncellendi: 13:41 25.05.2023) Abone ol
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.
Beyoğlu TaksimMeydanı ve İstiklal Caddesi civarında gelen turistleri rahatsız ettiği görülen dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı görülen dilenciler yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.
Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş olayla ilgili şunları söyledi, "Ağabey sabah saat 7'de buradalar. 7'de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önde geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar" dedi.